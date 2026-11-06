6 ноември 1985 г. Войчех Ярузелски оглавява Полша

На 6 ноември 1985 г. Войчех Ярузелски е избран за председател на Държавния съвет на Полша. Той заема поста до април 1989 г., когато длъжността се премахва и се създава поста президент.

На 19 юли 1989 г. Войчех Ярузелски е избран за президент на Полша – пост, възстановен няколко месеца по-рано след споразуменията между комунистическата власт и опозицията около „Солидарност“. Вотът в Националното събрание е изключително оспорван: 270 депутати и сенатори гласуват „за“, 233 са „против“, а 34 се въздържат. Така Ярузелски получава само един глас над необходимото мнозинство.

Избирането му не е начало на политическата му кариера, а нов етап в дългото му присъствие начело на Полската народна република. На 6 ноември 1985 г. той е избран за председател на Държавния съвет – колективния орган, който изпълнява функциите на държавен глава. На поста заменя Хенрик Яблонски, а премиерският пост, който заема дотогава, е поет от Збигнев Меснер.

От военното положение до президентския пост

Ярузелски е генерал, министър на отбраната и ръководител на Полската обединена работническа партия. През декември 1981 г. въвежда военно положение, което поставя „Солидарност“ извън закона и води до арести на нейни активисти. Този ход превръща името му в символ на твърдата комунистическа власт, но по-късно именно той участва в преговорите, довели до политическия компромис от 1989 г.

При номинацията му за държавен глава депутатът от партията Мариан Оржеховски го представя като „изключителен поляк, смел войник“ и човек с „огромно чувство за дълг и лична скромност“. За опозицията обаче кандидатурата му остава свързана с военното положение и репресиите срещу „Солидарност“. Според Института за национална памет на Полша подкрепата на част от избраните от листите на „Солидарност“ е решаваща за избора му.

Президент в началото на промяната

Президентската институция е възстановена с конституционните промени от 7 април 1989 г., приети след кръглата маса между властта и опозицията. Поправките връщат и Сената, а през юни се провеждат частично свободни парламентарни избори, на които кандидатите, подкрепени от „Солидарност“, постигат убедителен резултат.

Като президент Ярузелски остава част от преходния политически баланс. През август 1989 г. той възлага на Тадеуш Мазовецки да състави правителство. Мазовецки става първият некомунистически премиер в следвоенната история на Полша. На 29 декември същата година конституцията премахва водещата роля на комунистическата партия, а държавата възстановява името Република Полша.

Мандатът на Ярузелски приключва на 22 декември 1990 г., когато Лех Валенса поема президентския пост. Така генералът остава едновременно първият президент на Полша след възстановяването на институцията и последният президент на Полската народна република.

Източници: washingtonpost.com, upi.com