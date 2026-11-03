3 ноември 1918 г. Полша прави първа стъпка към независимостта си от Руската империя

На 3 ноември 1918 г. Полша не обявява независимост от Русия с един-единствен акт. Денят е част от бърза поредица от събития, довели до възстановяването на полската държава след 123 години без суверенитет. В различни справочници датата е представяна като момент на провъзгласяване на Полската република, но полската историческа традиция свързва възстановяването на независимостта най-вече с 11 ноември.

Пътят от подялбите до възстановяването на държавата

Полша изчезва от политическата карта след третата подялба през 1795 г. Териториите ѝ са разделени между Руската империя, Прусия и Австрия. Затова формулировката, че страната е обявила независимост само от Русия, е непълна. Полското национално движение се противопоставя на властта и политиката на трите империи, а Първата световна война създава условия за разпадането на стария европейски ред.

На 7 октомври 1918 г. Съветът на регентството, създаден в Кралство Полша под германски и австро-унгарски контрол, обявява независимостта на полската държава. Този акт предхожда събитията от ноември и показва, че възстановяването на Полша не е еднократно действие, а процес на прехвърляне на властта и обединяване на различни полски земи.

Какво се случва на 3 ноември

На 3 ноември Съветът на регентството освобождава правителството на Юзеф Свежински. Няколко дни по-късно, в нощта на 6 срещу 7 ноември, в Люблин е създадено Временното народно правителство на Полската република начело с Игнаци Дашински.

Американската Служба на историка посочва 3 ноември 1918 г. като дата, на която е провъзгласена Полската република. Полските исторически институции обаче подреждат събитията различно: те поставят акцента върху 11 ноември, когато Юзеф Пилсудски поема командването на полската армия, а три дни по-късно получава и гражданската власт.

Защо 11 ноември остава символичната дата

Пилсудски се завръща във Варшава на 10 ноември 1918 г., след като е освободен от крепостта в Магдебург. На следващия ден Съветът на регентството му предава върховното командване на армията. Същевременно Германия подписва примирието в Компиен, което прекратява бойните действия в Първата световна война.

На 14 ноември Съветът на регентството се разпуска и предава гражданската власт на Пилсудски. Два дни по-късно той уведомява правителствата на воюващите и неутралните държави за създаването на независима Полша. Международното признаване идва постепенно, като Съединените щати признават временното полско правителство на 22 януари 1919 г.

Премиерът Юзеф Моравецки описва настроението от онези дни с думите: „Свобода! Независимост! Съединение! Наша собствена страна!“ Именно тази последователност от решения, смяна на властта и международно признаване стои зад възстановяването на Полша, а 11 ноември остава неговият национален символ.

Източници: pap.pl, polska-zbrojna.pl, apnews.com