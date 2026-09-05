Френски кмет наложи забрана за полети на тигровите комари

Френският град Сен Жюст Сен Рамбер влезе в международните новини, след като неговият кмет Оливие Жоли подписа необичаен общински указ. Документът официално забранява полетите на тигрови комари над цялата територия на общината „денем и нощем“. В текста се посочва, че всяко насекомо, което наруши въздушната забрана с „ниски или кръгови полети“, го грози наказателно преследване.
Макар указът да изглежда като шега, кметът обясни пред медиите, че зад него стои изключително сериозен проблем с общественото здраве. Целта на администрацията е да привлече общественото внимание и да активизира местното население в борбата срещу опасните насекоми. Азиатският тигров комар (Aedes albopictus) е преносител на тропически болести като денга, зика и чикунгуня. Поради климатичните промени и повишаващите се температури видът вече е широко разпространен в цяла Франция и Централна Европа.
Строги мерки за жителите и инвестиции в екозащита
Освен символичната забрана за самите комари, правилата налагат и съвсем реални задължения за близо 15 000 жители на градчето. Те трябва задължително да премахнат всички източници на застояла вода в имотите си – включително подложки за саксии, кофи и непокрити басейни. Тъй като тигровият комар прекарва живота си в радиус от едва 150 метра от мястото, където се е излюпил, превенцията в дворовете е ключова.
Общината е отделила бюджет от 45 000 евро за справяне с инвазията. Парите се инвестират в купуването на специални капани за насекоми, както и в поставянето на къщички за прилепи и гнезда за лястовици, които са естествени врагове на комарите.
До момента, както потвърди самият кмет пред агенция AFP, няма арестувани или глобени комари, но кампанията вече дава резултат в информираността на гражданите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мале мале
06:18 05.09.2026
2 бибитковджипко
06:40 05.09.2026