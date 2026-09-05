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Френски кмет наложи забрана за полети на тигровите комари

Френски кмет наложи забрана за полети на тигровите комари

5 Септември, 2026 06:01, обновена 5 Септември, 2026 06:05 481 2

  • комари-
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  • франция

Хумористичен указ в Сен Жюст Сен Рамбер крие сериозна битка с опасното насекомо

Френски кмет наложи забрана за полети на тигровите комари - 1
Снимка: Уикипедия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френският град Сен Жюст Сен Рамбер влезе в международните новини, след като неговият кмет Оливие Жоли подписа необичаен общински указ. Документът официално забранява полетите на тигрови комари над цялата територия на общината „денем и нощем“. В текста се посочва, че всяко насекомо, което наруши въздушната забрана с „ниски или кръгови полети“, го грози наказателно преследване.

Макар указът да изглежда като шега, кметът обясни пред медиите, че зад него стои изключително сериозен проблем с общественото здраве. Целта на администрацията е да привлече общественото внимание и да активизира местното население в борбата срещу опасните насекоми. Азиатският тигров комар (Aedes albopictus) е преносител на тропически болести като денга, зика и чикунгуня. Поради климатичните промени и повишаващите се температури видът вече е широко разпространен в цяла Франция и Централна Европа.

Строги мерки за жителите и инвестиции в екозащита

Освен символичната забрана за самите комари, правилата налагат и съвсем реални задължения за близо 15 000 жители на градчето. Те трябва задължително да премахнат всички източници на застояла вода в имотите си – включително подложки за саксии, кофи и непокрити басейни. Тъй като тигровият комар прекарва живота си в радиус от едва 150 метра от мястото, където се е излюпил, превенцията в дворовете е ключова.

Общината е отделила бюджет от 45 000 евро за справяне с инвазията. Парите се инвестират в купуването на специални капани за насекоми, както и в поставянето на къщички за прилепи и гнезда за лястовици, които са естествени врагове на комарите.

До момента, както потвърди самият кмет пред агенция AFP, няма арестувани или глобени комари, но кампанията вече дава резултат в информираността на гражданите.


Франция
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  • 1 мале мале

    1 0 Отговор
    хахахахахаха тия хора взеха да употребяват на зеленски добавките хахахахаха

    06:18 05.09.2026

  • 2 бибитковджипко

    0 0 Отговор
    И тук има такива .... Обаче кметът на София ще обяви обществена поръчка за борба с комарите за 5 000 000 € на месец за преброяването им после да види как да открадне още.... важното е да се краде и да не се върши нишо

    06:40 05.09.2026