Риана издаде, че има поне 170 неиздадени песни в архива си

Звездата Риана удиви феновете си като разкри, че има поне 170 неиздадени песни, записани в музикалния ѝ архив. Певицата направи сметката по време на TikTok Live за Fenty Beauty, когато беше попитана колко музика пази неиздадена.

Риана посочи колекцията Gloss Bomb Vault на козметичната си марка, която съдържа 10 продукта, и каза: „Ако в един трезор има 10 продукта, тогава аз имам поне 17 трезора“. Така сравнението води до минимум 170 песни. Числото е приблизително изчисление по думите ѝ, а не официално обявен каталог.

Певицата не уточни колко от тези записи са напълно завършени, дали са предназначени за следващ албум или ще бъдат издадени. Не е обявена и дата за нов студиен проект, който феновете ѝ очакват от вече 10 години.

Последният студиен албум на Риана е ANTI, издаден през януари 2016 г. Оттогава тя представя отделни песни, сред които Lift Me Up от октомври 2022 г. към филма „Черната пантера: Уаканда завинаги“ и Friend of Mine“, включена в саундтрака на филма „Смърфовете“ през 2025 г.

Очакването за следващия албум, познат сред феновете като R9, продължава от години. През 2018 г. Риана говори за проект с реге звучене и каза, че този стил „винаги ѝ идва отвътре“. По-късно тя промени посоката, като заяви, че няма да се ограничава до един жанр.

През август партньорът на Риана Asap Rocky заяви, че тя отново записва музика. „Тя работи. Тя твори, без майтап“, каза той в интервю с Джейсън Лий.

Самата Риана неведнъж е говорила предпазливо за бъдещия си проект. През 2023 г. тя призна, че е искала албумът да излезе същата година, но допусна и възможността това да не се случи. През 2024 г. пък заяви, че музиката е донесла известността ѝ, но Бог е имал други планове за нея. През последните години тя се фокусира върху майчинството и стана майка на три деца, докато същевременно не спира да работи и по козметичната и модната си марка.