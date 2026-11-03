Риана разпали страстите с коледната колекция на Savage X Fenty (СНИМКИ)

Риана представи коледната колекция бельо на Savage X Fenty с пламенна фотосесия в черно и червено. Певицата позира с дантелено боди с дълбоко деколте, чорапи и черни обувки на остър ток.

Кадрите са заснети пред коледни елхи и сребърни подаръци, украсени с червени и розови панделки. Към публикацията си в Instagram Риана написа: „Защото заслужавате нещо допълнително през този празничен сезон.“ Фенове реагираха с множество емотикони с пламъци.

Появата на новата колекция идва на фона на подновения интерес към музиката на 38-годишната певица. По време на излъчване на Fenty Beauty в TikTok тя беше попитана колко неиздадени песни има. Риана не посочи точен брой, но използва козметична кутия за сравнение. „Ако в едно хранилище има 10 продукта, тогава имам поне 17 хранилища“, каза тя.

Това би означавало около 170 песни, макар че певицата не уточни колко от тях са завършени и дали са предназначени за бъдещ албум. Тя не обяви и срок за издаването им въпреки нетърпението и призивите на феновете ѝ.

Последният студиен албум на Риана, „Анти“, излезе през януари 2016 г. Проектът оглави американската класация Billboard 200 и остана последният ѝ пълноформатен албум.

Оттогава тя участва в отделни музикални проекти, сред които песните „Too Good“ с Дрейк, „Loyalty“ с Кендрик Ламар, „Lift Me Up“ от саундтрака на „Черната пантера: Уаканда завинаги“ и „Friend of Mine“ от филма „Смърфовете“.

През този период Риана насочи голяма част от вниманието си към бизнес проектите Fenty Beauty и Savage X Fenty. Певицата отглежда и трите си деца с партньора си A$AP Rocky. Първият им син RZA е роден през май 2022 г., вторият им син Riot Rose – през август 2023 г., а дъщеря им Rocki Irish – през септември 2025 г.