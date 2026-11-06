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Фалшиви сайтове продават билети за „Евровизия 2027“

Фалшиви сайтове продават билети за „Евровизия 2027“

6 Ноември, 2026 13:31 398 1

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Община Бургас предупреждава, че официалната продажба на билетите за "Евровизия" се очаква да започне през януари

Фалшиви сайтове продават билети за „Евровизия 2027“ - 1
Снимка: БНТ
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Фалшиви сайтове и неофициални оферти за билети за „Евровизия 2027“ са се появили в интернет, съобщиха Община Бургас и Българската национална телевизия. От общинската администрация предупреждават желаещите да посетят конкурса да не купуват билети от непроверени платформи.

Покупката чрез сайтове и лица, които не са посочени от организаторите, крие риск от финансови злоупотреби и придобиване на невалидни билети.

„Не предоставяйте лични и платежни данни и не закупувайте билети чрез неофициални платформи.“, призовават от Община Бургас.

Според информацията, разпространена от общината, официалната продажба се очаква да започне през януари 2027 г. Европейският съюз за радио и телевизия посочва, че билетите все още не са пуснати в продажба, а точната дата, цените и категориите ще бъдат обявени допълнително чрез официалните канали на конкурса.

Официалните канали за продажба ще бъдат посочени на Eurovision.com. Организаторите изрично предупреждават срещу покупка от неофициални сайтове, препродавачи и частни лица, тъй като не могат да гарантират валидността на такива билети.

Феновете могат предварително да се регистрират в платформата Eurofan, която е официалната безплатна програма за почитатели на конкурса. Регистрацията ще е необходима за участие в продажбата на билети, когато тя бъде открита.

Бургас ще бъде домакин на 71-вото издание на „Евровизия“ през май 2027 г. Първият полуфинал ще се проведе на 11 май, вторият е насрочен за 13 май, а големият финал ще бъде на 15 май в зала „Арена Бургас“.


Бургас / България
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