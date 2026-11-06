Фалшиви сайтове продават билети за „Евровизия 2027“

Фалшиви сайтове и неофициални оферти за билети за „Евровизия 2027“ са се появили в интернет, съобщиха Община Бургас и Българската национална телевизия. От общинската администрация предупреждават желаещите да посетят конкурса да не купуват билети от непроверени платформи.
Покупката чрез сайтове и лица, които не са посочени от организаторите, крие риск от финансови злоупотреби и придобиване на невалидни билети.
„Не предоставяйте лични и платежни данни и не закупувайте билети чрез неофициални платформи.“, призовават от Община Бургас.
Според информацията, разпространена от общината, официалната продажба се очаква да започне през януари 2027 г. Европейският съюз за радио и телевизия посочва, че билетите все още не са пуснати в продажба, а точната дата, цените и категориите ще бъдат обявени допълнително чрез официалните канали на конкурса.
Официалните канали за продажба ще бъдат посочени на Eurovision.com. Организаторите изрично предупреждават срещу покупка от неофициални сайтове, препродавачи и частни лица, тъй като не могат да гарантират валидността на такива билети.
Феновете могат предварително да се регистрират в платформата Eurofan, която е официалната безплатна програма за почитатели на конкурса. Регистрацията ще е необходима за участие в продажбата на билети, когато тя бъде открита.
Бургас ще бъде домакин на 71-вото издание на „Евровизия“ през май 2027 г. Първият полуфинал ще се проведе на 11 май, вторият е насрочен за 13 май, а големият финал ще бъде на 15 май в зала „Арена Бургас“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.