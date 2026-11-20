Федерико Валверде ще подпише нов договор с Реал (Мадрид), който ще го задържи в клуба до 2031 година. Това съобщава The Athletic, позовавайки се на източници, запознати с преговорите.

Настоящото споразумение на капитана на испанския гранд е до лятото на 2029 година. Новият договор ще добави още две години към срока му, а в него ще бъде включена и откупна клауза в размер на 1 млрд. евро. Според информацията сумата е стандартна за звездните футболисти на Реал.

Валверде ще бъде сред най-високоплатените

Източник, запознат с преговорите, посочва, че уругваецът ще получи увеличение на заплатата. Това ще го постави сред най-високоплатените играчи в състава на Реал.

Клубът все още не е публикувал официално съобщение за подписването. По информация на испанското издание AS обаче между двете страни вече е постигнато споразумение за продължаване на договора до 2031 година.

388 мача за Реал

Валверде пристигна в Реал през 2016 година, след като бе привлечен от Пенярол. Две години по-късно той дебютира за първия отбор, а до момента има 388 мача за мадридския клуб.

През настоящия сезон 28-годишният футболист е записал 15 участия, в които е отбелязал три гола и е направил две асистенции. Освен като полузащитник той е използван и на позицията десен защитник.

Старши треньорът Жозе Моуриньо вече определи ролята му в състава: „Планът за изграждането на отбора беше направен с мисълта Валверде да играе в центъра на терена.“ Въпреки това португалецът разчита на капитана и в защитната зона при необходимост.