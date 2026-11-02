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Дара разкри таен ритуал преди излизането на сцената на „Евровизия“
  Тема: Известни личности

Дара разкри таен ритуал преди излизането на сцената на „Евровизия“

2 Ноември, 2026 14:01 542 9

  • дара-
  • евровизия-
  • дони-
  • гласът на българия-
  • бургас

Признанието дойде по време на разговор с Дони и нейния отбор в „Гласът на България“

Дара разкри таен ритуал преди излизането на сцената на „Евровизия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преди да излезе на сцената на „Евровизия“, Дара е стояла с прехапан език. Певицата сама разкри необичайния си ритуал по време на разговор с участниците от своя отбор в „Гласът на България“, където гостува Дони.

„Това правех през цялото време на Евровизия преди да изляза на сцената – стоях с прехапан език“, каза Дара. Така тя отговори на съвета на Дони към младите изпълнители как да се справят с напрежението в критичните моменти преди концерт.

Дони попита участниците какво правят, когато нямат глас, но трябва да излязат пред публика. Той им препоръча да пият студена вода и заяви, че този подход е помагал на много певци.

„При всеки екшън момент ще ви пресъхва устата. Тогава? Прехапвате езичето“, посъветва Дони. Той допълни, че страхът може да бъде превърнат във форма, която да помага на изпълнителя, вместо да го блокира.

„Сцената харесва искреността. Тя е най-добрата стратегия за всички вас“, каза Дони.

Дони е бил ментор на Дара и остава един от най-близките ѝ приятели. „Винаги когато тя потърка лампата на Аладин, аз се появявам“, пошегува се той.

Дара спечели „Евровизия“ 2026 с песента „Bangaranga“ и донесе първата победа на България в конкурса. След триумфа страната получи право да организира следващото издание.

Бургас беше избран за домакин на „Евровизия“ 2027. Полуфиналите са насрочени за 11 и 13 май, а големият финал ще се проведе на 15 май в „Арена Бургас“, потвърди Българската национална телевизия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 9 Отговор
    Дони я е научил на некой от петроханските ритуали.

    14:02 02.11.2026

  • 2 Разбира се

    8 0 Отговор
    Сатанински ритуали, какво друго да очакваме от жълтопаветието?

    Коментиран от #3

    14:03 02.11.2026

  • 3 Точка Омега Последни Времена

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Разбира се":

    В Библията пише, че езикът не трябва да се изплезва от устата:

    Притчи 13:3: „Който пази устата си, опазва душата си, а който отваря широко устните си, ще погине.“

    14:06 02.11.2026

  • 4 Евровизия

    6 0 Отговор
    В Бургас ще пристигнат учасници от Австралия, Шри Ланка, Бурунди и Занзибар, европейските държави отказват масово участията си.

    14:07 02.11.2026

  • 5 Моля!

    0 8 Отговор
    Простолюдието да си гледа телевизия Планета без да коментира Дара и Евровизия 🤫

    Коментиран от #9

    14:11 02.11.2026

  • 6 ние си я знаем какви ритуали върти…

    3 0 Отговор
    не ползва ли оня ритуал от едно време дето го правеше на коцето за кулисите преди започване на поредната боза която я направи известна че не им помня имената на форматите

    14:15 02.11.2026

  • 7 А лодката

    1 0 Отговор
    Затропосва ли си я?

    14:23 02.11.2026

  • 8 Гост

    3 0 Отговор
    С тия нейни ритуали целият екип техници ходят усмихнати.

    14:26 02.11.2026

  • 9 Сериозно ли,а

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Моля!":

    бангаранга нещо различно ли е от чалгоретината?

    14:43 02.11.2026