Дара разкри таен ритуал преди излизането на сцената на „Евровизия“

Преди да излезе на сцената на „Евровизия“, Дара е стояла с прехапан език. Певицата сама разкри необичайния си ритуал по време на разговор с участниците от своя отбор в „Гласът на България“, където гостува Дони.

„Това правех през цялото време на Евровизия преди да изляза на сцената – стоях с прехапан език“, каза Дара. Така тя отговори на съвета на Дони към младите изпълнители как да се справят с напрежението в критичните моменти преди концерт.

Дони попита участниците какво правят, когато нямат глас, но трябва да излязат пред публика. Той им препоръча да пият студена вода и заяви, че този подход е помагал на много певци.

„При всеки екшън момент ще ви пресъхва устата. Тогава? Прехапвате езичето“, посъветва Дони. Той допълни, че страхът може да бъде превърнат във форма, която да помага на изпълнителя, вместо да го блокира.

„Сцената харесва искреността. Тя е най-добрата стратегия за всички вас“, каза Дони.

Дони е бил ментор на Дара и остава един от най-близките ѝ приятели. „Винаги когато тя потърка лампата на Аладин, аз се появявам“, пошегува се той.

Дара спечели „Евровизия“ 2026 с песента „Bangaranga“ и донесе първата победа на България в конкурса. След триумфа страната получи право да организира следващото издание.

Бургас беше избран за домакин на „Евровизия“ 2027. Полуфиналите са насрочени за 11 и 13 май, а големият финал ще се проведе на 15 май в „Арена Бургас“, потвърди Българската национална телевизия.