Народното събрание избра 11 членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота – шестима в Съдийската колегия и петима в Прокурорската. Всеки кандидат трябваше да получи най-малко 160 гласа, а избраните ще попълнят парламентарната квота в новия състав на кадровия орган.

За Съдийската колегия бяха избрани Емил Дечев, Иван Ранчев, Калин Баталски, Петьо Славов, Таня Радуловска-Мандаджиева и Цветко Лазаров. В Прокурорската колегия влизат Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Екатерина Гетова, Иван Калибацев и Красимир Комсалов.

След гласуването председателят на парламентарната група на „Демократична България“ Надежда Йорданова заяви, че формацията е изпълнила поетия пред избирателите ангажимент за избор на ВСС без участието на Бойко Борисов и Делян Пеевски.

„Сам по себе си изборът на ВСС не е съдебна реформа“, каза Йорданова.

Тя посочи, че според ДБ следващата стъпка трябва да бъде дебат за промени в Конституцията. Сред целите са ограничаване на правомощията на главния прокурор, реформа в прокуратурата, въвеждане на съдебен контрол върху действията ѝ и промяна на ролята на главния прокурор в прокурорската колегия.

Йорданова заяви, че ДБ вече провежда консултации с експерти, представители на професионалната общност и парламентаристи. По думите ѝ обаче все още е рано да се говори за конкретна хронограма. Преди конституционния дебат предстои изборът на Инспекторат към ВСС, като според нея функциите му трябва да бъдат променени и по отношение на работата на прокуратурата.

Спорът за влиянието върху избора

По време на дебата Делян Пеевски заяви, че ДПС няма да подкрепи кандидатурите на Емил Дечев и Андрей Янкулов, но ще гласува за останалите номинирани. Божидар Божанов от ДБ определи избора като изпълнение на ангажимента ВСС да бъде формиран без гласовете на ГЕРБ и ДПС.

Разпределението на гласовете показва, че редица избрани кандидати са получили подкрепа и от депутати на ГЕРБ-СДС и ДПС. Емил Дечев и Андрей Янкулов не са подкрепени от ДПС, докато останалите избрани членове са получили различен по обем вот от двете парламентарни групи. Това е и причината политическите оценки за влиянието върху избора да се разминават.

Йорданова заяви още, че Конституционният съд е обявил за противоконституционни част от промените, с които ДБ е търсила ограничаване на правомощията на главния прокурор. Според нея кризата около статута на тази длъжност продължава и трябва да бъде намерено решение в рамките на оставените от съда конституционни ограничения.

Божидар Божанов каза, че ДБ ще търси възможно най-широк консенсус за бъдещите промени. Той посочи, че формацията е готова да обсъжда и правилата за т.нар. „домова книга“ при избора на служебен министър-председател, макар първоначалното предложение на ДБ да е било кабинетът в оставка да продължава да изпълнява функциите си като служебен.