От модния подиум до класната стая: "Мис Пловдив" стана учителка

От модния подиум и конкурсите за красота до класната стая – това е промяната, която прави 25-годишната Весела Тенева. Носителката на титлата „Мис Пловдив“ и първа подгласничка на „Мис България“ 2024 днес е учител и класен ръководител на първи клас.
За необичайния път между две на пръв поглед напълно различни професии Тенева разказа в предаването „Тази сутрин“ по bTV. Тя не крие, че конкурсите са важна част от живота ѝ и зад успехите ѝ стоят много усилия.
„Мога да кажа, че всяка една титла, която съм спечелила, съм я спечелила с труд и с това, което съм показала на сцената“, казва Весела.
Последното ѝ голямо участие е в „Мис България“, където остава на второ място. Днес признава, че именно този момент донякъде е повлиял върху решението ѝ да се отдалечи от конкурсите.
„Мис България: – първа подгласничка ми беше последната титла. Може би от една страна, защото се разочаровах от това, че заех втората позиция. Имам изключително спортен дух и до ден днешен все още се уча как да губя битките си в живота“, споделя Весела.
Оказва се обаче, че сцената и класната стая не са толкова далеч една от друга, колкото изглежда. Според младата учителка и в двете ситуации са необходими увереност, присъствие и способност да поведеш хората след себе си.
„Това да си на сцена като модел и това да си на сцена пред децата е горе-долу едно и също. Пак трябва да имаш лидерски качества, самочувствие, за да го правиш. Така че не беше нещо кой знае колко различно“, казва тя.
Любопитна подробност е, че част от учениците ѝ постепенно откриват и другото лице на своята госпожа. Когато преподавала на четвъртокласници, те вече били добре запознати със социалните мрежи и знаели за участията ѝ. Сегашните ѝ първокласници все още са по-далеч от този свят, макар че понякога и до тях достигат нейни клипове в Instagram.
За Весела обаче днес много по-важно е какво се случва в класната стая. Тя определя учителската професия като трудна, но изключително удовлетворяваща.
„Трудна е, но е и много приятна. Колкото ти взема, толкова и ти дава“, казва учителката.
Тази учебна година е особено важна за нея, защото за първи път е водещ учител на собствен клас. Подготовката за посрещането на първокласниците започнала още през юли, а Весела решила да превърне стаята им в своеобразен кошер. Децата са „пчеличките“, а идеята е още от първия ден да почувстват, че принадлежат към общност, в която всички се грижат един за друг.
„Вече съм водещ учител и подготовката за 15 септември започна още през юли – да реша каква ще бъде тематиката в стаята. Аз изпипвам всичко до последния детайл. И така се роди идеята да бъдат пчелички. Над вратата пише „Грижовни“ – ние сме един кошер, задружни, грижим се един за друг. Това ми беше идеята – да влязат в една класна стая, в която да се почувстват като у дома си“, разказва тя.
За младата учителка връзката с децата не приключва с учебния материал. В междучасията тя се стреми да бъде близо до тях, да разговаря с тях и да им покаже, че могат да я приемат не само като авторитет, но и като човек, на когото могат да разчитат.
„Всъщност им обяснихме, че това е нашето семейство тук, в училище, и ще се подкрепяме. Това беше основното, с което искахме да ги посрещнем. Ние затова сме тук, за да им помагаме“, споделя тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:10 11.10.2026
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4 Запознат
Коментиран от #6
12:23 11.10.2026
5 Аустрия
12:31 11.10.2026
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9 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #14
12:35 11.10.2026
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14 даскал богаташ
До коментар #9 от "Евгени от Алфапласт":Що да си изненадан? 2500€ и да тичаш 3 часа след лапетата къде дават?
Коментиран от #15
12:49 11.10.2026
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18 Павел Пенев
Коментиран от #20
13:44 11.10.2026
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21 РЕАЛИСТ
14:16 11.10.2026