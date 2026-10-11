От модния подиум до класната стая: "Мис Пловдив" стана учителка

От модния подиум и конкурсите за красота до класната стая – това е промяната, която прави 25-годишната Весела Тенева. Носителката на титлата „Мис Пловдив“ и първа подгласничка на „Мис България“ 2024 днес е учител и класен ръководител на първи клас.

За необичайния път между две на пръв поглед напълно различни професии Тенева разказа в предаването „Тази сутрин“ по bTV. Тя не крие, че конкурсите са важна част от живота ѝ и зад успехите ѝ стоят много усилия.

„Мога да кажа, че всяка една титла, която съм спечелила, съм я спечелила с труд и с това, което съм показала на сцената“, казва Весела.

Последното ѝ голямо участие е в „Мис България“, където остава на второ място. Днес признава, че именно този момент донякъде е повлиял върху решението ѝ да се отдалечи от конкурсите.

„Мис България: – първа подгласничка ми беше последната титла. Може би от една страна, защото се разочаровах от това, че заех втората позиция. Имам изключително спортен дух и до ден днешен все още се уча как да губя битките си в живота“, споделя Весела.

Оказва се обаче, че сцената и класната стая не са толкова далеч една от друга, колкото изглежда. Според младата учителка и в двете ситуации са необходими увереност, присъствие и способност да поведеш хората след себе си.

„Това да си на сцена като модел и това да си на сцена пред децата е горе-долу едно и също. Пак трябва да имаш лидерски качества, самочувствие, за да го правиш. Така че не беше нещо кой знае колко различно“, казва тя.

Любопитна подробност е, че част от учениците ѝ постепенно откриват и другото лице на своята госпожа. Когато преподавала на четвъртокласници, те вече били добре запознати със социалните мрежи и знаели за участията ѝ. Сегашните ѝ първокласници все още са по-далеч от този свят, макар че понякога и до тях достигат нейни клипове в Instagram.

За Весела обаче днес много по-важно е какво се случва в класната стая. Тя определя учителската професия като трудна, но изключително удовлетворяваща.

„Трудна е, но е и много приятна. Колкото ти взема, толкова и ти дава“, казва учителката.

Тази учебна година е особено важна за нея, защото за първи път е водещ учител на собствен клас. Подготовката за посрещането на първокласниците започнала още през юли, а Весела решила да превърне стаята им в своеобразен кошер. Децата са „пчеличките“, а идеята е още от първия ден да почувстват, че принадлежат към общност, в която всички се грижат един за друг.

„Вече съм водещ учител и подготовката за 15 септември започна още през юли – да реша каква ще бъде тематиката в стаята. Аз изпипвам всичко до последния детайл. И така се роди идеята да бъдат пчелички. Над вратата пише „Грижовни“ – ние сме един кошер, задружни, грижим се един за друг. Това ми беше идеята – да влязат в една класна стая, в която да се почувстват като у дома си“, разказва тя.

За младата учителка връзката с децата не приключва с учебния материал. В междучасията тя се стреми да бъде близо до тях, да разговаря с тях и да им покаже, че могат да я приемат не само като авторитет, но и като човек, на когото могат да разчитат.

„Всъщност им обяснихме, че това е нашето семейство тук, в училище, и ще се подкрепяме. Това беше основното, с което искахме да ги посрещнем. Ние затова сме тук, за да им помагаме“, споделя тя.