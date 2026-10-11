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От модния подиум до класната стая: "Мис Пловдив" стана учителка

От модния подиум до класната стая: "Мис Пловдив" стана учителка

11 Октомври, 2026 12:08 1 293 21

  • мис пловдив-
  • весела тенева-
  • учителка

25-годишната красавица е оставила конкурсите зад гърба си и днес е класен ръководител на първокласници

От модния подиум до класната стая: "Мис Пловдив" стана учителка - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

От модния подиум и конкурсите за красота до класната стая – това е промяната, която прави 25-годишната Весела Тенева. Носителката на титлата „Мис Пловдив“ и първа подгласничка на „Мис България“ 2024 днес е учител и класен ръководител на първи клас.

За необичайния път между две на пръв поглед напълно различни професии Тенева разказа в предаването „Тази сутрин“ по bTV. Тя не крие, че конкурсите са важна част от живота ѝ и зад успехите ѝ стоят много усилия.

Мога да кажа, че всяка една титла, която съм спечелила, съм я спечелила с труд и с това, което съм показала на сцената“, казва Весела.

Последното ѝ голямо участие е в „Мис България“, където остава на второ място. Днес признава, че именно този момент донякъде е повлиял върху решението ѝ да се отдалечи от конкурсите.

Мис България: – първа подгласничка ми беше последната титла. Може би от една страна, защото се разочаровах от това, че заех втората позиция. Имам изключително спортен дух и до ден днешен все още се уча как да губя битките си в живота“, споделя Весела.

Оказва се обаче, че сцената и класната стая не са толкова далеч една от друга, колкото изглежда. Според младата учителка и в двете ситуации са необходими увереност, присъствие и способност да поведеш хората след себе си.


Това да си на сцена като модел и това да си на сцена пред децата е горе-долу едно и също. Пак трябва да имаш лидерски качества, самочувствие, за да го правиш. Така че не беше нещо кой знае колко различно“, казва тя.

Любопитна подробност е, че част от учениците ѝ постепенно откриват и другото лице на своята госпожа. Когато преподавала на четвъртокласници, те вече били добре запознати със социалните мрежи и знаели за участията ѝ. Сегашните ѝ първокласници все още са по-далеч от този свят, макар че понякога и до тях достигат нейни клипове в Instagram.


За Весела обаче днес много по-важно е какво се случва в класната стая. Тя определя учителската професия като трудна, но изключително удовлетворяваща.

„Трудна е, но е и много приятна. Колкото ти взема, толкова и ти дава“, казва учителката.

Тази учебна година е особено важна за нея, защото за първи път е водещ учител на собствен клас. Подготовката за посрещането на първокласниците започнала още през юли, а Весела решила да превърне стаята им в своеобразен кошер. Децата са „пчеличките“, а идеята е още от първия ден да почувстват, че принадлежат към общност, в която всички се грижат един за друг.

Вече съм водещ учител и подготовката за 15 септември започна още през юли – да реша каква ще бъде тематиката в стаята. Аз изпипвам всичко до последния детайл. И така се роди идеята да бъдат пчелички. Над вратата пише „Грижовни“ – ние сме един кошер, задружни, грижим се един за друг. Това ми беше идеята – да влязат в една класна стая, в която да се почувстват като у дома си“, разказва тя.

За младата учителка връзката с децата не приключва с учебния материал. В междучасията тя се стреми да бъде близо до тях, да разговаря с тях и да им покаже, че могат да я приемат не само като авторитет, но и като човек, на когото могат да разчитат.

„Всъщност им обяснихме, че това е нашето семейство тук, в училище, и ще се подкрепяме. Това беше основното, с което искахме да ги посрещнем. Ние затова сме тук, за да им помагаме“, споделя тя.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Тежко и горко и.

    12:10 11.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Запознат

    10 3 Отговор
    А по кадърните днес си събрахме куфарите. Средата в българия е предразположена към постоянни манипулации

    Коментиран от #6

    12:23 11.10.2026

  • 5 Аустрия

    6 1 Отговор
    Много хубава, много!!

    12:31 11.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Евгени от Алфапласт

    10 1 Отговор
    Симпатяга е. Пожелавам й успех и късмет! В интерес на истината, останах изненадан от избора на младата жена. Приятно изненадан.

    Коментиран от #14

    12:35 11.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 даскал богаташ

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Евгени от Алфапласт":

    Що да си изненадан? 2500€ и да тичаш 3 часа след лапетата къде дават?

    Коментиран от #15

    12:49 11.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Павел Пенев

    3 2 Отговор
    Господ да им е на помощ на тези деца от учителки миски,плеймейтки,мажоретки, инфлуенсърки и обикновени проститутки. Знанията им са сигурни.

    Коментиран от #20

    13:44 11.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Не се подигравайте с Пловдив. Тази може да бъде мис Столипиново, но не и мис Пловдив.

    14:16 11.10.2026