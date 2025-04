Ученик обра учителката си и пръсна стотици долари за онлайн шопинг

Учителка по изобразително изкуство от основното училище Mason-Clark Middle School в щата Илинойс твърди, че е станала жертва на нагла кражба, извършена от едва 13-годишен ученик. По думите ѝ, момчето е откраднало портфейла ѝ и използвало една от кредитните ѝ карти, за да се впусне в онлайн шопинг.

Тами Хъгинс, преподавателка в училището, споделя пред местната медия First Alert 4, че осъзнала за липсата едва след като получила съобщение за направени транзакции с нейната кредитна карта на 21 март. „Видях такса от 220 долара към Shein и веднага се втурнах да проверя чантата си“, разказва Хъгинс. „Портфейлът ми беше изчезнал – с всички кредитни карти, документите и 200 долара в брой.“

