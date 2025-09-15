Учителка съблазни ученик за секс, влиза за 5 години в затвора

В американския щат Уисконсин бившата учителка Сали Янке беше осъдена на над пет години затвор, съобщи WAOW.

Янке била заподозряна в развращаване на ученик под 16-годишна възраст. Разследването е инициирано от майката на тийнейджъра. Първоначално той не искал да говори за случилото се, но след разговор с психолог споделил информация. Друго доказателство били записите на разговорите му с Янке в месинджъра Snapchat.

Учителката се признала за виновна по две обвинения: въвличане на дете в сексуален контакт и сексуално посегателство. По първото обвинение тя беше осъдена на десет години, включително пет години затвор и пет години удължен надзор. По второто обвинение тя беше осъдена на девет месеца затвор, като присъдата ще тече едновременно с основното.

Съдът също така забрани на Янке да общува с жертвата и нейните близки и ѝ нареди да се подложи на психотерапия. Тя ще бъде включена и в регистъра на лицата, извършили престъпления срещу половата неприкосновеност.