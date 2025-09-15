Учителка съблазни ученик за секс, влиза за 5 години в затвора

В американския щат Уисконсин бившата учителка Сали Янке беше осъдена на над пет години затвор, съобщи WAOW.
Янке била заподозряна в развращаване на ученик под 16-годишна възраст. Разследването е инициирано от майката на тийнейджъра. Първоначално той не искал да говори за случилото се, но след разговор с психолог споделил информация. Друго доказателство били записите на разговорите му с Янке в месинджъра Snapchat.
Учителката се признала за виновна по две обвинения: въвличане на дете в сексуален контакт и сексуално посегателство. По първото обвинение тя беше осъдена на десет години, включително пет години затвор и пет години удължен надзор. По второто обвинение тя беше осъдена на девет месеца затвор, като присъдата ще тече едновременно с основното.
Съдът също така забрани на Янке да общува с жертвата и нейните близки и ѝ нареди да се подложи на психотерапия. Тя ще бъде включена и в регистъра на лицата, извършили престъпления срещу половата неприкосновеност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жената !
Преподавала Уроци !
Те я Съдят !
14:46 15.09.2025
2 Абе ,
14:47 15.09.2025
3 Ееех
14:48 15.09.2025
4 Освалдо Риос
Коментиран от #25
14:48 15.09.2025
5 Мдаа
14:49 15.09.2025
6 лбгт
14:49 15.09.2025
7 Майна
Що?!
14:51 15.09.2025
8 иван костов
Ама и тоя една майка има, не ти е работа. Явно държи синът и да стане гей, време е да му смени пола!🤔
14:54 15.09.2025
9 Дай Боже
14:56 15.09.2025
10 Хмм
14:58 15.09.2025
11 Замислен
Коментиран от #23
15:01 15.09.2025
12 Бъзиктар
15:02 15.09.2025
13 Мдаааа
Ама от 12 годишни да им сменяш пола МОЖЕ!?!?!?
15:07 15.09.2025
14 Някой
15:09 15.09.2025
15 Ужас 😰
15:11 15.09.2025
16 тъй ли
На 16 в българските гета вече имат по две деца и досие в районното.
Някой ще осъди ли учителката на Макрон или там е минал срокът за давност?
15:15 15.09.2025
17 глоги
15:26 15.09.2025
18 Чичо
15:34 15.09.2025
19 ако пък беше обратно
дали ще получи тази лека за там присъда
или поне 20г
и после мрънкат кифлите за полова дискриминация
а тук при случаи които никога не се разчуват за даскалици
а въобще сезират органите пак без следствие за каките
Коментиран от #22
15:52 15.09.2025
20 Кака Мара
15:56 15.09.2025
21 Рускиня
16:00 15.09.2025
22 Рускиня
До коментар #19 от "ако пък беше обратно":Съдиите го тикват за 20 г защото завиждат и злобеят, че не са били те!
16:02 15.09.2025
23 Ааа имаше
До коментар #11 от "Замислен":Имаше. Помня мойта по немски...айн, цвай и дрън.
Ама бяха грозновати, но пък се стараеха да те научат.
16:06 15.09.2025
24 бай Ставри
16:10 15.09.2025
25 Тоя сега
До коментар #4 от "Освалдо Риос":Ще се депресира, майка му ще го води по психиатри да го тъпчат с боклуци и накрая още не излязъл от пубертета ще му омекне антената.
Вместо да си беше мълчал.
16:10 15.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Коментари
16:19 15.09.2025