Учителка съблазни ученик за секс, влиза за 5 години в затвора

15 Септември, 2025 14:44 1 915 27

Учителката се признала за виновна по две обвинения: въвличане на дете в сексуален контакт и сексуално посегателство

В американския щат Уисконсин бившата учителка Сали Янке беше осъдена на над пет години затвор, съобщи WAOW.

Янке била заподозряна в развращаване на ученик под 16-годишна възраст. Разследването е инициирано от майката на тийнейджъра. Първоначално той не искал да говори за случилото се, но след разговор с психолог споделил информация. Друго доказателство били записите на разговорите му с Янке в месинджъра Snapchat.

Учителката се признала за виновна по две обвинения: въвличане на дете в сексуален контакт и сексуално посегателство. По първото обвинение тя беше осъдена на десет години, включително пет години затвор и пет години удължен надзор. По второто обвинение тя беше осъдена на девет месеца затвор, като присъдата ще тече едновременно с основното.

Съдът също така забрани на Янке да общува с жертвата и нейните близки и ѝ нареди да се подложи на психотерапия. Тя ще бъде включена и в регистъра на лицата, извършили престъпления срещу половата неприкосновеност.


  • 1 Жената !

    28 0 Отговор
    Жената !

    Преподавала Уроци !

    Те я Съдят !

    14:46 15.09.2025

  • 2 Абе ,

    11 1 Отговор
    Нещо се запустихте с американските учителки-изнасилвачки ... 🤭😁

    14:47 15.09.2025

  • 3 Ееех

    17 0 Отговор
    Ако беше учител, никой нямаше да се занимава. А някога как си фантазирахме за нашите учителки.

    14:48 15.09.2025

  • 4 Освалдо Риос

    14 0 Отговор
    "Учителката се признала за виновна по две обвинения: въвличане на дете в сексуален контакт и сексуално посегателство" Демек, че му е пратила гола снимка и че след часовете му е врътнала една и за това 10 годинки отлесла Янка.

    Коментиран от #25

    14:48 15.09.2025

  • 5 Мдаа

    4 4 Отговор
    Помислих че става въпрос за Фандъчкова!

    14:49 15.09.2025

  • 6 лбгт

    11 0 Отговор
    Неприемливо наказание, вместо оценката за учителката, подготвяща ученика си за реалностите в живота, да е поощрителна за всестранната свобода на изявите и личността и.... ит.н. бла....

    14:49 15.09.2025

  • 7 Майна

    8 1 Отговор
    Интересно защо се потули работата за българския учител по физкултура?!
    Що?!

    14:51 15.09.2025

  • 8 иван костов

    22 0 Отговор
    Ако беше правила секс с ученичка и беше активистка на ЛГБТ, никой нямаше да я закача!
    Ама и тоя една майка има, не ти е работа. Явно държи синът и да стане гей, време е да му смени пола!🤔

    14:54 15.09.2025

  • 9 Дай Боже

    14 0 Отговор
    И за моя син няколко такива учителки, а дано....

    14:56 15.09.2025

  • 10 Хмм

    15 1 Отговор
    Макрон съблазнен от учителката си, да я съдят

    14:58 15.09.2025

  • 11 Замислен

    15 0 Отговор
    Еех,защо нямаше по мое време такива.Щях да я изкъртя.Пък тоя шморц казал на майка си,сега майка му да го обучава.

    Коментиран от #23

    15:01 15.09.2025

  • 12 Бъзиктар

    9 0 Отговор
    Не плашете българските учителки Няма страшно.

    15:02 15.09.2025

  • 13 Мдаааа

    11 0 Отговор
    На шестнайсет години да ч...ш не може...
    Ама от 12 годишни да им сменяш пола МОЖЕ!?!?!?

    15:07 15.09.2025

  • 14 Някой

    10 1 Отговор
    Жената на Макрон кога? Даже го ошамари, а на стюардеса там и бе скъсана дрехата на рамото и имаше май кръв по него.

    15:09 15.09.2025

  • 15 Ужас 😰

    6 1 Отговор
    Ученикът е изнасилен и бременен. Браво на американската демокрация.

    15:11 15.09.2025

  • 16 тъй ли

    6 2 Отговор
    16 годишните ученици в щатите са с повече навъртян километраж от майките и бащите си.
    На 16 в българските гета вече имат по две деца и досие в районното.
    Някой ще осъди ли учителката на Макрон или там е минал срокът за давност?

    15:15 15.09.2025

  • 17 глоги

    0 0 Отговор
    Учителка съблазниЛА ученик за секс, влиза за 5 години в затвора.

    15:26 15.09.2025

  • 18 Чичо

    5 0 Отговор
    На мен пък първия секс урок ми го даде кака Нуша. Баща ми , като разбра , ми каза " Браво мойто момче ". На кака Нуша и купи подарък. Беше незабравимо. Какви са тези изкривени американски закони.

    15:34 15.09.2025

  • 19 ако пък беше обратно

    2 0 Отговор
    даскал с мома под 16г

    дали ще получи тази лека за там присъда
    или поне 20г

    и после мрънкат кифлите за полова дискриминация
    а тук при случаи които никога не се разчуват за даскалици
    а въобще сезират органите пак без следствие за каките

    Коментиран от #22

    15:52 15.09.2025

  • 20 Кака Мара

    0 1 Отговор
    Затвора ще е като бонус за нея! Няма да има нужда от съблазняване..

    15:56 15.09.2025

  • 21 Рускиня

    4 0 Отговор
    Абе вие знаете ли какво е зъб да боли пуйка да сърби? ?

    16:00 15.09.2025

  • 22 Рускиня

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "ако пък беше обратно":

    Съдиите го тикват за 20 г защото завиждат и злобеят, че не са били те!

    16:02 15.09.2025

  • 23 Ааа имаше

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Замислен":

    Имаше. Помня мойта по немски...айн, цвай и дрън.
    Ама бяха грозновати, но пък се стараеха да те научат.

    16:06 15.09.2025

  • 24 бай Ставри

    3 0 Отговор
    Аман от извратеняци. Вместо медал да дадат на женицата, че го е научила, те я вкарват в затвора. Що Бриджит Макрон е тогава на свобода !? Щото е Франция или защото тогава Бриджит е била мъж ?

    16:10 15.09.2025

  • 25 Тоя сега

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Освалдо Риос":

    Ще се депресира, майка му ще го води по психиатри да го тъпчат с боклуци и накрая още не излязъл от пубертета ще му омекне антената.
    Вместо да си беше мълчал.

    16:10 15.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Коментари

    0 0 Отговор
    От женски и мъжки масрубиращи особи. Жени и мъже с нисък морал подобен на изказалите се нямат място в училището. Присъдите трябва да са високи и ефективни.

    16:19 15.09.2025