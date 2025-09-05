37-годишна омъжена учителка призна за секс с двама ученици

Омъжена учителка от американския щат Ню Джърси призна, че е съблазнила двама ученици и е правила секс с тях, съобщи радио WKXW.

37-годишната Джули Рицитело, която преподавала английски език в училище в град Уол, е била задържана в сряда, 3 юли 2024 г. Жената е обвинена в сексуална връзка с 18-годишен ученик, продължила около три месеца. На 17 юли 2024 г. Рицитело е обвинена отново.

Разследването установи, че през 2017 г. тя е имала сексуална връзка с друг ученик и „многократно е осъществявала различни видове сексуален контакт с него“. Установено е също, че през 2017 г. Рицитело е поискала от ученика да изтрие всички съобщения от кореспонденцията си, в които се споменава за аферата и сексуалните им контакти. Известно е, че по време на престъплението жената е била омъжена и е отглеждала дете.

В края на август жената се призна за виновна и по двете обвинения. Тя може да бъде изправена пред до 10 години затвор доживотно включване в списъка на лицата, извършили престъпления срещу сексуалната неприкосновеност. Присъдата на Рицитело ще бъде произнесена на 9 януари 2026 г.