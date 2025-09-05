Новини
37-годишна омъжена учителка призна за секс с двама ученици

37-годишна омъжена учителка призна за секс с двама ученици

5 Септември, 2025 22:09 1 602 14

Тя може да бъде изправена пред до 10 години затвор доживотно включване в списъка на лицата, извършили престъпления срещу сексуалната неприкосновеност

37-годишна омъжена учителка призна за секс с двама ученици - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Омъжена учителка от американския щат Ню Джърси призна, че е съблазнила двама ученици и е правила секс с тях, съобщи радио WKXW.

37-годишната Джули Рицитело, която преподавала английски език в училище в град Уол, е била задържана в сряда, 3 юли 2024 г. Жената е обвинена в сексуална връзка с 18-годишен ученик, продължила около три месеца. На 17 юли 2024 г. Рицитело е обвинена отново.

Разследването установи, че през 2017 г. тя е имала сексуална връзка с друг ученик и „многократно е осъществявала различни видове сексуален контакт с него“. Установено е също, че през 2017 г. Рицитело е поискала от ученика да изтрие всички съобщения от кореспонденцията си, в които се споменава за аферата и сексуалните им контакти. Известно е, че по време на престъплението жената е била омъжена и е отглеждала дете.

В края на август жената се призна за виновна и по двете обвинения. Тя може да бъде изправена пред до 10 години затвор доживотно включване в списъка на лицата, извършили престъпления срещу сексуалната неприкосновеност. Присъдата на Рицитело ще бъде произнесена на 9 януари 2026 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 браво на жената

    13 0 Отговор
    и аз съм имал фантазии с някои мои учителки...

    Коментиран от #6

    22:12 05.09.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    24 2 Отговор
    А във Франция става Президентша ❗

    Коментиран от #9

    22:13 05.09.2025

  • 3 Яшар

    11 0 Отговор
    Аз мислех че е някоя тука от селата на делиормана .....

    22:15 05.09.2025

  • 4 Тя може да бъде изправена пред до 10 год

    9 0 Отговор
    няма да да я държат дълго женицата
    както често става при жени с непълнолетни

    но за кочове прошка няма ако са се отъркали в 18г моми

    22:15 05.09.2025

  • 5 Моля

    14 0 Отговор
    "различни видове сексуален контакт с него“ -
    Ще може ли малко по-подробно да разкажете?

    22:16 05.09.2025

  • 7 Коста

    4 1 Отговор
    Добрата и умна жена има винаги по неколко мъжки. Ако няма е дебела и неумна. Питайте бай Коста, дон Жоана на века

    22:16 05.09.2025

  • 9 И продължава

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    да шамаросва бившия си възпитаник и настоящ ,, мъж,, .
    Главнокомандващ на Република Франция.
    Комедия

    22:25 05.09.2025

  • 10 12 клас

    4 0 Отговор
    Може ли аз госпожо?Искам!

    22:32 05.09.2025

  • 11 Чичо

    8 1 Отговор
    Егати и държавата. На него му било хубаво, на нея и било хубаво, но трябва да изкара 10 години в пандиза. Най-великата демокрация !

    22:41 05.09.2025

  • 12 Охо

    1 0 Отговор
    Блазе им на тези ученици. Какви учителки имат?

    23:07 05.09.2025

  • 13 Първо

    0 0 Отговор
    На 18 е пълнолетен и може да прави каквото си иска с когото си иска ако не нарушава закона и е по взаимно съгласие. На 18 дори в Америка считат че може да правиш каквото си искаш с когото си искаш нищо че пълнолетие се получава на 21 . Не нарушават закона но проблема е, че му е учителка. Да не си остане само с хвалбата и да изгори от келешлък. Имаше един виц: В едно село всички се отчитали при селската примададона и се хвалели с това. Селския идиот и той се похвалил че се е отчел, макар че не е бил при нея. Но селската примадона подула корема и всички хванали селския идиот и му казали ти разправяше че си се отчитал при нея сега се жени за нея и си гледай отрочето. Познайте какво станало.
    Да не се получи същата история и при тия американци.

    23:29 05.09.2025

  • 14 НА ТОВА МУ СЕ КАЗВА

    0 0 Отговор
    ДОБРО ОБРАЗОВАНИЕ.

    23:29 05.09.2025