37-годишна омъжена учителка призна за секс с двама ученици

Омъжена учителка от американския щат Ню Джърси призна, че е съблазнила двама ученици и е правила секс с тях, съобщи радио WKXW.
37-годишната Джули Рицитело, която преподавала английски език в училище в град Уол, е била задържана в сряда, 3 юли 2024 г. Жената е обвинена в сексуална връзка с 18-годишен ученик, продължила около три месеца. На 17 юли 2024 г. Рицитело е обвинена отново.
Разследването установи, че през 2017 г. тя е имала сексуална връзка с друг ученик и „многократно е осъществявала различни видове сексуален контакт с него“. Установено е също, че през 2017 г. Рицитело е поискала от ученика да изтрие всички съобщения от кореспонденцията си, в които се споменава за аферата и сексуалните им контакти. Известно е, че по време на престъплението жената е била омъжена и е отглеждала дете.
В края на август жената се призна за виновна и по двете обвинения. Тя може да бъде изправена пред до 10 години затвор доживотно включване в списъка на лицата, извършили престъпления срещу сексуалната неприкосновеност. Присъдата на Рицитело ще бъде произнесена на 9 януари 2026 г.
1 браво на жената
Коментиран от #6
22:12 05.09.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #9
22:13 05.09.2025
3 Яшар
22:15 05.09.2025
4 Тя може да бъде изправена пред до 10 год
както често става при жени с непълнолетни
но за кочове прошка няма ако са се отъркали в 18г моми
22:15 05.09.2025
5 Моля
Ще може ли малко по-подробно да разкажете?
22:16 05.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Коста
22:16 05.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 И продължава
До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":да шамаросва бившия си възпитаник и настоящ ,, мъж,, .
Главнокомандващ на Република Франция.
Комедия
22:25 05.09.2025
10 12 клас
22:32 05.09.2025
11 Чичо
22:41 05.09.2025
12 Охо
23:07 05.09.2025
13 Първо
Да не се получи същата история и при тия американци.
23:29 05.09.2025
14 НА ТОВА МУ СЕ КАЗВА
23:29 05.09.2025