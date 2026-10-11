Алисия: Всичко ми се е сбъднало освен да създам семейство

След 25 години на музикалната сцена Алисия признава, че почти всички нейни мечти са се сбъднали. Една обаче остава нереализирана – да има семейство като това, в което самата тя е израснала.

За личните избори, кариерата и разочарованията певицата говори откровено пред Мариян Станков – Мон Дьо в новия епизод на подкаста „Храмът на историите“.

„В моя случай се научих да обичам живота, какъвто ми се е случил. Всичко ми се е сбъднало освен това да създам семейство като на родителите ми”, разкрива Алисия.

Равносметката идва след четвърт век на сцената, през който певицата записва редица хитове и се превръща в едно от разпознаваемите имена в жанра. Тя не крие, че успехът дълго време идвал толкова естествено, че постепенно започнала да го приема почти за даденост.

„Съдбата е била благосклонна и бях свикнала всяка една песен, която правя, мигновено да се превръща в хит. Доста се разглезих”, признава тя.

С времето обаче музикалните вкусове се променили и новите ѝ песни невинаги получавали реакцията, която очаквала. Това я накарало да се отдръпне за известно време и да преосмисли посоката си.

Неочакваният тласък да се върне по-активно към музиката дошъл от сина ѝ.

„В следващия момент си казах - добре, трябва малко да си почина, да мине някакво време, в което да не правя музика, да изчакам малко. И в един момент синът ми дойде при мен и ми каза: „Мамо, ти имаш толкова хубави песни. Приятелите ми постоянно ме питат, кога ще пуснеш нова”, разказва певицата.

Така Алисия стига до идеята за нов етап в кариерата си - ежемесечни лайв изпълнения и повече свобода при избора на музика. Намерението ѝ е да редува познатите си хитове с нови песни, без непременно да следва актуалните тенденции.

„Това е Алисия, която наистина ще прави каквото реши в музиката. Без значение дали е модерно, или не”, категорична е тя.

„Аз нямам тази спортна злоба. Нито страдам от мания за величие, нито от това, че съм най-добрата”, допълва изпълнителката.

Пред Мон Дьо Алисия коментира и една от най-обсъжданите истории около нея през годините – края на приятелството ѝ с Джина Стоева. По думите ѝ отношенията между двете били добри до момента, в който чула публични обвинения по свой адрес.

„Да, ние бяхме приятелки до момента, в който една сутрин аз не се събудих и чух обвинения по мой адрес от нея”, споделя Алисия.

Певицата отхвърля твърденията, че се е сближила с Джина Стоева с користна цел. Напротив – според нея утвърдените артисти би трябвало да подават ръка на тези, които тепърва търсят своето място на сцената.

„Аз смятам, че когато някой е популярен, той трябва да помага на тези, които са по-малко популярни от него”, заявява тя.

Алисия припомня, че самата тя е получила подобна подкрепа в началото на кариерата си от Тони Стораро.

„Те не са поканили Алисия, те са поканили Тони Стораро и той решава да вземе Алисия с него, за да покаже на хората”, разказва певицата.

Според нея в основата на конфликта с Джина Стоева стояла песен с Тони Стораро, която колежката ѝ смятала, че е трябвало да бъде записана като дует с нея. Алисия обаче е категорична, че отговорността за професионалните разочарования не трябва да бъде прехвърляна върху другите.

„Може би, тя самата трябва да си зададе въпроса, защо той не е направил тази песен с нея. Не трябва да обвиняваш другите хора за твоите неуспехи в някакъв момент”, заключва Алисия.