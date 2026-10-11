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Обявиха Деси Банова-Плевнелиева за мъртва

Обявиха Деси Банова-Плевнелиева за мъртва

11 Октомври, 2026 13:14 1 407 34

  • десислава банова-
  • фалшива новина

В интернет се появи 15-минутно видео, което обявява телевизионната водеща за починала

Обявиха Деси Банова-Плевнелиева за мъртва - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Десислава Банова-Плевнелиева се сблъска с една от най-зловещите страни на фалшивите новини, след като в интернет се появи видео, което съобщава за собствената ѝ смърт. Популярното лице на NOVA и съпруга на бившия президент Росен Плевнелиев разказа за неприятното преживяване в предаването „Събуди се“.

Именно Банова-Плевнелиева първа попаднала на публикацията. Видеото е с продължителност близо 15 минути и проследява моменти от живота ѝ, но е представено по начин, който внушава, че тя вече не е сред живите.

Слава на Бога, че съм жива и здрава. И това доживях – да прочета за последните ми мигове, за това, че съм си отишла от този свят. Меко казано беше шокиращо за мен и семейството ми“, сподели тя.

Още по-силно от самата фалшива новина я разтревожила мисълта какво би се случило, ако някой от най-близките ѝ хора я беше видял преди нея.

Особено притеснена Банова-Плевнелиева е за децата си и за своята майка. Осемгодишният ѝ син вече свободно използва електронни устройства, а и дъщеря ѝ има достъп до интернет. Затова според телевизионната водеща подобна измислена история може да има съвсем реални и тежки последици за семейството на човека, превърнат в нейна мишена.

Случилото се накара Банова-Плевнелиева да отправи и предупреждение към потребителите на социалните мрежи. Тя призова хората да проверяват откъде идва дадена информация, преди да ѝ повярват или да я споделят, особено когато сензационните твърдения засягат живота и здравето на публични личности.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гошо

    28 6 Отговор
    Милата тя!Плюнчо ще я утеши.

    13:15 11.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Рокси

    9 8 Отговор
    Жалко че не е вярно хаха

    13:17 11.10.2026

  • 6 Заклет Трезвеник

    8 6 Отговор
    Дай Боже 🙏🏻.

    13:18 11.10.2026

  • 7 Мара Джамбазовата Патка

    20 5 Отговор
    Абе и мен тамнещо ме съмнява.
    Да си вземеш такъв индивид за мъж може само ако не си сред живите.
    Жив човек никога не би се приближило до туй там.

    13:19 11.10.2026

  • 8 Уплашен

    13 5 Отговор
    А пък аз в първия момент помислих че Чехлю е станал мъж е прехвърлял керемидите и докато е ритнала камбаната.

    13:19 11.10.2026

  • 9 Нова Сорос ТВ

    24 2 Отговор
    Нова телевизия се напълни с гербажийски жрици и защо направо не е обявят официално за ГЕРБ ТВ медия на Сорос ?!

    13:19 11.10.2026

  • 10 Фикре

    26 4 Отговор
    Леле тая колко е противна и некадърна като водещ само връзките на Роско я държат на екрана!!

    13:20 11.10.2026

  • 11 обективен

    29 5 Отговор
    Тази се самоуби духовно ,като взе един пълен мух льо , заради милионите които има от робите които са работили в Германия !

    13:20 11.10.2026

  • 12 хехе

    12 3 Отговор
    ужас ако беше вярно на погребението щяха да дойдат езин стадион баджанаци на плевела.

    13:21 11.10.2026

  • 13 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    6 4 Отговор
    Но тя е жива, за съжаление.😰

    13:22 11.10.2026

  • 14 Евгени от Алфапласт

    7 5 Отговор
    Пфу, фалшива новина! Жалко...

    13:22 11.10.2026

  • 15 Тик-Ток

    9 4 Отговор
    Един добър ден за българската демокрация

    13:23 11.10.2026

  • 16 Павел Пенев

    14 4 Отговор
    Оказало се лъжа, като прогнозите за времето. Но щом се е гушнала при Плюнков все едно я няма.

    13:23 11.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Плевналиев

    3 1 Отговор
    Завиждате , А? :)

    13:36 11.10.2026

  • 20 Всяка

    7 0 Отговор
    Жена която изневерява на мъжа си, е жалка прелюбодейка нарушила закона и на Бога, и на човека! Почтената това жена първо ще се разведе, и после може да прави каквото си иска като свободен човек!

    13:38 11.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Само изрод

    3 0 Отговор
    Може да пише че живият е умрял.
    Независимо за кого

    13:39 11.10.2026

  • 23 продажна плююнка

    10 2 Отговор
    Е, и нас каво ни интересува, коя е тя?!

    13:40 11.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Опечален

    3 1 Отговор
    Не че ще е някаква голяма загуба, ама да е жива и здрава

    13:43 11.10.2026

  • 26 Пущиня(к)

    5 2 Отговор
    У носа, Бановата е кат "княгиня" Калина. Оно, сигур един и същи ги е делкал.😄

    13:43 11.10.2026

  • 27 печели приза

    6 3 Отговор
    Противнячка на десетилетието!

    13:44 11.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Петров

    2 1 Отговор
    Жалко , че е фалшива новина!

    13:52 11.10.2026

  • 31 Софиянец

    5 2 Отговор
    Ми то трябва да е мъртво тъпа, за да се хване с охюва плювню 😂

    13:56 11.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Дик диверсанта

    0 0 Отговор
    Рос дебилите атакуват.

    14:15 11.10.2026