Обявиха Деси Банова-Плевнелиева за мъртва

Десислава Банова-Плевнелиева се сблъска с една от най-зловещите страни на фалшивите новини, след като в интернет се появи видео, което съобщава за собствената ѝ смърт. Популярното лице на NOVA и съпруга на бившия президент Росен Плевнелиев разказа за неприятното преживяване в предаването „Събуди се“.
Именно Банова-Плевнелиева първа попаднала на публикацията. Видеото е с продължителност близо 15 минути и проследява моменти от живота ѝ, но е представено по начин, който внушава, че тя вече не е сред живите.
„Слава на Бога, че съм жива и здрава. И това доживях – да прочета за последните ми мигове, за това, че съм си отишла от този свят. Меко казано беше шокиращо за мен и семейството ми“, сподели тя.
Още по-силно от самата фалшива новина я разтревожила мисълта какво би се случило, ако някой от най-близките ѝ хора я беше видял преди нея.
Особено притеснена Банова-Плевнелиева е за децата си и за своята майка. Осемгодишният ѝ син вече свободно използва електронни устройства, а и дъщеря ѝ има достъп до интернет. Затова според телевизионната водеща подобна измислена история може да има съвсем реални и тежки последици за семейството на човека, превърнат в нейна мишена.
Случилото се накара Банова-Плевнелиева да отправи и предупреждение към потребителите на социалните мрежи. Тя призова хората да проверяват откъде идва дадена информация, преди да ѝ повярват или да я споделят, особено когато сензационните твърдения засягат живота и здравето на публични личности.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гошо
13:15 11.10.2026
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5 Рокси
13:17 11.10.2026
6 Заклет Трезвеник
13:18 11.10.2026
7 Мара Джамбазовата Патка
Да си вземеш такъв индивид за мъж може само ако не си сред живите.
Жив човек никога не би се приближило до туй там.
13:19 11.10.2026
8 Уплашен
13:19 11.10.2026
9 Нова Сорос ТВ
13:19 11.10.2026
10 Фикре
13:20 11.10.2026
11 обективен
13:20 11.10.2026
12 хехе
13:21 11.10.2026
13 ГРАД КОЗЛОДУЙ
13:22 11.10.2026
14 Евгени от Алфапласт
13:22 11.10.2026
15 Тик-Ток
13:23 11.10.2026
16 Павел Пенев
13:23 11.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Плевналиев
13:36 11.10.2026
20 Всяка
13:38 11.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Само изрод
Независимо за кого
13:39 11.10.2026
23 продажна плююнка
13:40 11.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Опечален
13:43 11.10.2026
26 Пущиня(к)
13:43 11.10.2026
27 печели приза
13:44 11.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Петров
13:52 11.10.2026
31 Софиянец
13:56 11.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Дик диверсанта
14:15 11.10.2026