Кака Лара: Доживях... да видя некролога си! (СНИМКА)

Абсурдна „черна новина“ шокира феновете на Кака Лара. В TikTok се появи видео, в което жена на име Пепа Кънева обявява, че култовата водеща на "Милион и едно желания" е починала.

Клипът мигом породи паника, десетки притеснени приятели и почитатели започнаха да звънят и да проверяват дали е истина.

За щастие обаче, Лара Златарева обаче се оказа не само жива, но и подходи с доза типичния за нея хумор към странната ситуация. Тя отвърна в мрежите с типичната си самоирония: „И това доживях – да видя некролога си. За съжаление това НЕ е част от спектакъла ‘ФЕЙК’. Това е ‘новина’, публикувана в TikTok…“

"Не знам каква е целта на подобни “новини”. Не намирам и точните думи, с които да отговоря…", чуди се артистичната Лара. Напоследък доста знаменитости забелязаха фалшиви новини за своята кончина, а целта, според някои от тях е, просто да се трупа трафик към определен профил, страница или група, който в последствие да се използва за реклама на съмнителен продукт, който няма как да се разпространява законно в търговската мрежа. Сред "мъртвите" известни се оказаха Графа, Станислав Яневски и други, които са си живи и здрави.

Кака Лара използва фалшивата новина не само, за да я обори и да успокои почитателите си, че е жива, но и да ги покани на театър с нейно участие. „Жива съм и се чувствам прекрасно. Каня ви на театър — доста по-забавно е“, написа тя към кадър от видеото.

Феновете се присъединиха към шегата, а Лара благодари дори и за получените „съболезнования“: „Малко ми е смешно да ви благодаря за съболезнованията, но беше мило.“