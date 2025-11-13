Новини
  Тема: Известни личности

Кака Лара: Доживях... да видя некролога си! (СНИМКА)

13 Ноември, 2025 12:31 390 3

  • кака лара-
  • лара златарева-
  • водеща-
  • некролог-
  • мъртви-
  • фалшива новина

Фалшива новина за смъртта на водещата обиколи ТикТок

Кака Лара: Доживях... да видя некролога си! (СНИМКА) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Абсурдна „черна новина“ шокира феновете на Кака Лара. В TikTok се появи видео, в което жена на име Пепа Кънева обявява, че култовата водеща на "Милион и едно желания" е починала.

Клипът мигом породи паника, десетки притеснени приятели и почитатели започнаха да звънят и да проверяват дали е истина.

За щастие обаче, Лара Златарева обаче се оказа не само жива, но и подходи с доза типичния за нея хумор към странната ситуация. Тя отвърна в мрежите с типичната си самоирония: „И това доживях – да видя некролога си. За съжаление това НЕ е част от спектакъла ‘ФЕЙК’. Това е ‘новина’, публикувана в TikTok…“

"Не знам каква е целта на подобни “новини”. Не намирам и точните думи, с които да отговоря…", чуди се артистичната Лара. Напоследък доста знаменитости забелязаха фалшиви новини за своята кончина, а целта, според някои от тях е, просто да се трупа трафик към определен профил, страница или група, който в последствие да се използва за реклама на съмнителен продукт, който няма как да се разпространява законно в търговската мрежа. Сред "мъртвите" известни се оказаха Графа, Станислав Яневски и други, които са си живи и здрави.

Кака Лара използва фалшивата новина не само, за да я обори и да успокои почитателите си, че е жива, но и да ги покани на театър с нейно участие. „Жива съм и се чувствам прекрасно. Каня ви на театър — доста по-забавно е“, написа тя към кадър от видеото.

Феновете се присъединиха към шегата, а Лара благодари дори и за получените „съболезнования“: „Малко ми е смешно да ви благодаря за съболезнованията, но беше мило.“


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Германец

    2 0 Отговор
    от българи е напълно нормално да очакваш подобно нещо..

    12:34 13.11.2025

  • 2 Ох Бебо изгарям по теб

    2 0 Отговор
    Колко саби си правих като малък като те гледах на телевизора

    12:35 13.11.2025

  • 3 Не я

    0 0 Отговор
    Съдете! Онзи пияния я пренебрегваше, а тя е хубава жена и здраво ме изтракваше.

    12:40 13.11.2025