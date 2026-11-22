Четирима души са загинали, а 24 са ранени при руски атаки в Киевска и Днепропетровска област, съобщиха украинските власти. Ударите са повредили граждански обекти и енергийна инфраструктура, като в пет украински области са въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването.

Трима загинали при удара по магазин във Вишневе

Във Вишневе, Киевска област, трима души са загинали, а 15 са пострадали при удар по супермаркет „Новус“. Сред ранените има три деца, съобщи кметът на града Иля Диков. По думите му дрон „Шахед“ е паднал върху магазина, като са повредени покривът и помещенията на обекта.

По-рано президентът Володимир Зеленски съобщи за трима загинали и 13 ранени. В последствие броят на пострадалите беше уточнен на 15. „Днес в Киевска област беше нанесен удар по Вишневе – по обикновен хранителен магазин. Трима души са загинали, 13 са ранени“, каза Зеленски в обръщение.

В същата област спасителни екипи са работили и в Димер, където при друг удар частично се е срутил вход на пететажен жилищен блок. От развалините е било извадено тялото на трети загинал, а спасено дете е получило медицинска помощ.

Жертва и деветима ранени в Днепропетровска област

Една жена е загинала, а девет души са ранени при атаки в Днепропетровска област. Ръководителят на областната военна администрация Александър Ганжа съобщи, че в неделя са извършени повече от 40 атаки срещу пет района с безпилотници, артилерия и авиационни бомби.

В Днепър са повредени жилищни сгради и инфраструктура. В тежко състояние са 22-годишен мъж, 64-годишен мъж от Никополски район и 63-годишен мъж от Синелниковски район. Други пострадали са настанени в болница или се лекуват амбулаторно. Повредена е и енергийната инфраструктура.

Аварийни прекъсвания на тока в пет области

Заради повредено оборудване след атака срещу енергийната инфраструктура на Днепропетровска област аварийни прекъсвания на електроенергията действат в Днепропетровска, Харковска, Полтавска, Запорожка и Сумска област, съобщи „Укренерго“.

Ремонтните екипи ще започнат отстраняването на щетите, когато условията за сигурност го позволят. В Одеска област продължава възстановяването на магистралните електропроводи, които са били сериозно повредени при руски обстрели. Работата по възстановяването на електрозахранването в Одеса и близките райони продължава денонощно.

Източници: pravda.com.ua