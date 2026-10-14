Василий Верешчагин – художникът, рисувал войната в България

На 14 октомври 1842 г. по стар стил, или на 26 октомври по нов стил, в Череповец е роден Василий Верешчагин – руски живописец баталист, пътешественик и военен художник, чието име остава трайно свързано и с историята на България. Той не наблюдава Руско-турската война отдалеч. Участва в нея като доброволец, вижда сраженията по Дунав, Плевен и Шипка и превръща преживяното в картини, далеч от парадния образ на войната.
В началото на бойните действия Верешчагин се качва на миноносеца „Шутка“. Корабът е обстрелван от брега и от османски военни съдове, а художникът е тежко ранен в бедрото. Въпреки това той продължава да следи събитията и да събира впечатления за бъдещите си платна. Българското национално радио посочва, че неговият брат Сергей също е доброволец и загива при третия щурм за Плевен, а другият му брат Александър е адютант на генерал Михаил Скобелев и е ранен във войната.
Плевен и Шипка върху платното
Сред най-познатите творби на Верешчагин са „Превързочен пункт край Плевен“, „На Шипка всичко е спокойно“ и „Шипка-Шейново“. В тях няма само знамена, атаки и военни командири. Художникът показва умората, раните, смъртта и следите, които сраженията оставят върху обикновения войник.
Тази гледна точка го отличава от традиционната батална живопис на XIX век. В картините му войната е едновременно историческо събитие и човешка трагедия. Националният военноисторически музей посочва сред свързаните с Освобождението произведения и „Превземането на редута Гривица“, посветено на боевете край Плевен на 30 август 1877 г.„Не трябва да се страхувам да жертвам плътта и кръвта си, иначе картините ми не биха били такива, каквито трябва да бъдат“, казва Верешчагин за участието си във войната.
Художник на битките и на човешкото страдание
Василий Верешчагин пътува из Кавказ, Средна Азия, Индия, Япония и други части на света. Работи не само като баталист, а и като наблюдател на различни народи, култури и конфликти. Военният му опит обаче остава един от най-силните центрове в творчеството му.
Той загива през 1904 г. на борда на броненосеца „Петропавловск“, взривен от японска мина край Порт Артур. Повече от век след смъртта му картините за Плевен, Шипка и Шейново продължават да бъдат сред визуалните образи, чрез които се помни Руско-турската война и освобождението на България.
Източници: old-news.bnr.bg, bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вечна слава и признателност
Коментиран от #4
15:31 14.10.2026
2 Край
15:40 14.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Порт Артур
До коментар #1 от "Вечна слава и признателност":Във войната с Япония от 1905 са участвали много военни от Българското Освобождение. Порт Артур е пример за уникална, историческа, батална литература. Руският флот и войните проявяват безпримерна храброст но губят войната. Историческата справедливост възтържествува след победата над Япония през 1945.
15:42 14.10.2026
5 майстор
15:43 14.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Опорка
Коментиран от #8
15:55 14.10.2026
8 СТАДОТО Е ОТ ОВЦЕ
До коментар #7 от "Опорка":НЕ ОТ БИКОВЕ, СЛОНОВЕ ИЛИ БИЗОНИ...
16:03 14.10.2026