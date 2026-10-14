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Василий Верешчагин – художникът, рисувал войната в България
  Тема: Известни личности

Василий Верешчагин – художникът, рисувал войната в България

14 Октомври, 2026 15:30 496 8

  • василий верешчагин-
  • плевен-
  • шипка-
  • руско-турска война-
  • батална живопис

Роденият през 1842 г. живописец участва като доброволец в Руско-турската война и превръща Плевен и Шипка в част от световната история на баталната живопис

Василий Верешчагин – художникът, рисувал войната в България - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 14 октомври 1842 г. по стар стил, или на 26 октомври по нов стил, в Череповец е роден Василий Верешчагин – руски живописец баталист, пътешественик и военен художник, чието име остава трайно свързано и с историята на България. Той не наблюдава Руско-турската война отдалеч. Участва в нея като доброволец, вижда сраженията по Дунав, Плевен и Шипка и превръща преживяното в картини, далеч от парадния образ на войната.

В началото на бойните действия Верешчагин се качва на миноносеца „Шутка“. Корабът е обстрелван от брега и от османски военни съдове, а художникът е тежко ранен в бедрото. Въпреки това той продължава да следи събитията и да събира впечатления за бъдещите си платна. Българското национално радио посочва, че неговият брат Сергей също е доброволец и загива при третия щурм за Плевен, а другият му брат Александър е адютант на генерал Михаил Скобелев и е ранен във войната.

Плевен и Шипка върху платното

Сред най-познатите творби на Верешчагин са „Превързочен пункт край Плевен“, „На Шипка всичко е спокойно“ и „Шипка-Шейново“. В тях няма само знамена, атаки и военни командири. Художникът показва умората, раните, смъртта и следите, които сраженията оставят върху обикновения войник.

Тази гледна точка го отличава от традиционната батална живопис на XIX век. В картините му войната е едновременно историческо събитие и човешка трагедия. Националният военноисторически музей посочва сред свързаните с Освобождението произведения и „Превземането на редута Гривица“, посветено на боевете край Плевен на 30 август 1877 г.

„Не трябва да се страхувам да жертвам плътта и кръвта си, иначе картините ми не биха били такива, каквито трябва да бъдат“, казва Верешчагин за участието си във войната.

Художник на битките и на човешкото страдание

Василий Верешчагин пътува из Кавказ, Средна Азия, Индия, Япония и други части на света. Работи не само като баталист, а и като наблюдател на различни народи, култури и конфликти. Военният му опит обаче остава един от най-силните центрове в творчеството му.

Той загива през 1904 г. на борда на броненосеца „Петропавловск“, взривен от японска мина край Порт Артур. Повече от век след смъртта му картините за Плевен, Шипка и Шейново продължават да бъдат сред визуалните образи, чрез които се помни Руско-турската война и освобождението на България.

Източници: old-news.bnr.bg, bta.bg


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Вечна слава и признателност

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    Коментиран от #4

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    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вечна слава и признателност":

    Във войната с Япония от 1905 са участвали много военни от Българското Освобождение. Порт Артур е пример за уникална, историческа, батална литература. Руският флот и войните проявяват безпримерна храброст но губят войната. Историческата справедливост възтържествува след победата над Япония през 1945.

    15:42 14.10.2026

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    15:43 14.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Опорка

    3 0 Отговор
    Гениален художник с изключително въздействащи, здраво свързани с реалността, творби. Наистина жалко за героите, дали живота си за това неблагодарно, проклето стадо.

    Коментиран от #8

    15:55 14.10.2026

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    0 0 Отговор

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