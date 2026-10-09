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9 октомври 1878 г.: Русия поема управлението на Южна Бесарабия с над 100 хиляди българи

9 октомври 1878 г.: Русия поема управлението на Южна Бесарабия с над 100 хиляди българи

9 Октомври, 2026 20:00 1 013 15

  • южна бесарабия-
  • бесарабски българи-
  • болград-
  • берлински договор-
  • руско-турска война

Територията е върната на Руската империя в замяна на Северна Добруджа

9 октомври 1878 г.: Русия поема управлението на Южна Бесарабия с над 100 хиляди българи - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 9 октомври 1878 г. Руската империя поема управлението на Южна Бесарабия от Румъния. В областта по това време живеят около 103 000 българи, разпределени в два града и близо 70 села, сред които водещо място заема Болград.

Смяната на властта е резултат от решенията на Берлинския конгрес, който преразглежда Санстефанския договор след Руско-турската война от 1877–1878 г. Южна Бесарабия е върната на Русия, а Румъния получава Северна Добруджа като компенсация. Така българско население от двете страни на Дунав остава извън границите на новоосвободеното Княжество България.

Българска общност край Дунава

Масовото заселване на българи в Бесарабия започва в края на XVIII и началото на XIX век. След руско-турските войни цели семейства напускат българските земи и се установяват в южната част на Руската империя. На преселниците са предоставяни земя и привилегии, които подпомагат изграждането на устойчиви земеделски и търговски общности.

Болград постепенно се превръща в център на българския обществен и културен живот. Градът е свързан с Болградската гимназия, която подготвя бъдещи общественици, политици и просветители за възстановената българска държава. Сред бесарабските българи се развиват училища, църковни общини и местни форми на самоуправление.

Териториална размяна с дълги последици

Връщането на Южна Бесарабия на Русия възстановява границата, съществувала преди Парижкия мирен договор от 1856 г. Тогава, след Кримската война, Русия отстъпва района на Молдова, която през 1859 г. се обединява с Влашко и поставя основите на Румъния.

Решението от 1878 г. има последици не само за държавите, но и за хората, живеещи в спорната територия. Българите в Южна Бесарабия отново попадат под руска власт, докато други български общности са оставени в Румъния, Османската империя или извън пределите на Княжество България.

„Берлинският договор раздели българите на пет части“, пише писателят, историк и журналист Георги Пашев в документалната си повест за Съединението, цитирана от Българското национално радио.

Това разделение определя съдбата на българските общности за десетилетия напред. Бесарабските българи запазват езика, религията и местната си памет, но политическите граници около тях продължават да се променят. Историята на Южна Бесарабия остава един от примерите за последиците от решенията на великите сили върху население, което не участва пряко в преговорите, определили бъдещето му.

Източници: archives.bnr.bg, new.bnr.bg, hiclub.bg


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сила

    7 8 Отговор

    До коментар #3 от "Русия":

    Китай вече граничи с Украйна и Румъния ...

    Коментиран от #6

    20:10 09.10.2026

  • 5 време е

    6 3 Отговор
    пак да поемат управлението в района

    20:11 09.10.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    Лошо няма. Комунизмът се завръща.

    20:15 09.10.2026

  • 7 От тогава

    5 2 Отговор
    Българските граждани в Весарабия живеят мизерия ,без вода и мръсен канал +глад и недоимък

    20:23 09.10.2026

  • 8 И Киев е Руски

    6 7 Отговор
    И кво му е лошото на това:След руско-турските войни цели семейства напускат българските земи и се установяват в южната част на Руската империя. На преселниците са предоставяни земя и привилегии, които подпомагат изграждането на устойчиви земеделски и търговски общности.

    20:25 09.10.2026

  • 9 Спецназ

    4 3 Отговор
    ЗАЩО????

    Нашия Уважаван Външен Министър не постави
    въпроса за българската общност(българите) в Украйна??


    Набора там е три пъти в повече от Киевска Област,
    където скачаха и искаха да бесят руснаците по върбите!

    ФАКТ!

    Нашето Правителство е съставено от ГНИДИ!!
    ФАКТ!

    Коментиран от #15

    20:28 09.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Според Раковски

    5 2 Отговор
    българите са закарани насила. И наистина, трудно е да повярва човек, че цели семейства доброволно ще оставят домовете, нивите си и ще тръгнат към неизвестността с деца, възрастни родители, добитък и толкова покъщнина, колкото могат да пренесат.

    20:34 09.10.2026

  • 12 Спецназ

    5 3 Отговор
    Има и друг въпрос:

    ЗАЩО даВАМЕ ПОМОЩИ НА богати украинци с джипове от
    полско говорящите провинции,

    а не привикахме хавреме българите- това още от 2014- та,
    когато и на врабчетата им беше ясно че ще има война....

    Да дойдат да им дадем паспорти и те така па хунтата да
    и вкарват в бусовете за феронта тия дето са скачали!!

    А??
    А????

    20:41 09.10.2026

  • 13 Мъж

    1 3 Отговор
    Винаги поставям българката на последно место това е най добрата позиция, сръбкините са по хубави

    20:47 09.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Волжка България

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Спецназ":

    А за българите в Русия? Къде са? Претопени? Колко има днес? Та чак в България ви претопяват мозъците? Къде ви е българското самосъзнание?

    20:57 09.10.2026