Необходими продукти:
За блата:
- яйца - 4 бр.
- захар - 1 и 1/2 ч.ч. (чаша 240 мл)
- олио - 1/2 ч.ч.
- брашно - 2 ч.ч.
- ванилова захар - 1 бр.
- бакпулвер - 1 бр.
- пюре от дюли - 1 ч.ч.
За сиропиране:
- сок от компот от дюли - 1 буркан от 800 мл
За крема:
- дюли от компот - плодовете от 1 компот
- крема сирене - 250 г
- ванилова захар - 1 бр.
- маскарпоне - 100 г
- пудра захар - на вкус
- за поръсване
- орехи - според нуждите
Начин на приготвяне:
Основата започва с 4 яйца, разбити със захар и ванилова захар до получаване на светла и пухкава смес. След това се добавят олиото, пресятото с бакпулвер брашно и 1 чаена чаша пюре от дюли, приготвено от пасирани плодове от компот.
Тестото се изсипва в намазнена тава с диаметър 28 сантиметра. Блатът се пече в предварително загрята фурна на 180 градуса с вентилатор за около 30-40 минути. Готовността се проверява в средата с клечка, а след изваждането блатът трябва да се охлади напълно върху решетка.
Крем с крема сирене и маскарпоне
За крема част от дюлите се отделят за украса, а останалите плодове се пасират. Към тях се прибавят 250 грама крема сирене, 100 грама маскарпоне, ванилова захар и пудра захар на вкус. Сместа се пасира до плътен и еднороден крем.
Охладеният блат се разрязва хоризонтално на две части. Първият слой се сиропира с половината от сока на компота и се покрива с половината крем. Върху него се поставя вторият блат, добавят се останалият сироп и кремът, а отгоре се подреждат парченцата дюля и настърганите орехи.
Тортата се оставя за 24 часа
Финалната стъпка е охлаждането. Тортата престоява 24 часа в хладилник, преди да бъде нарязана и поднесена. Така сиропът прониква в блатовете, а кремът се стяга.
Източник: recepti.gotvach.bg
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