П. Г. Удхаус: майсторът на литературния хаос

В света на П. Г. Удхаус една обикновена сутрин рядко остава обикновена. Някой е сгоден за неподходящ човек, друг е обещал нещо, което не може да изпълни, леля заплашва да съсипе живота на племенника си, а в замъка Бландингс една свиня може да се окаже най-важната фигура в околността. Сред този привидно лек хаос винаги се появява Джийвс – спокоен, находчив и почти невъзмутим.

Пелъм Гренвил Удхаус е роден на 15 октомври 1881 г. в Гилфорд, графство Съри. Близките му го наричат „Плъм“ – прякор, превърнал се в неофициално име на писателя. Учи в колежа „Дълуич“, където редактира училищното списание и играе крикет. Първият му роман излиза през 1902 г., когато е на 21 години.

От банковия чиновник до Джийвс

Преди литературата да го направи известен, Удхаус работи в банка. Скоро обаче журналистиката и разказите му започват да носят достатъчно доходи, за да напусне службата. През следващите повече от 70 години той изгражда огромно творчество – 70 романа, над 300 разказа, поне 20 пиеси и текстове за над 200 песни.

Най-популярните му герои се появяват в историите за Берти Устър – заможен, добронамерен и често безпомощен млад аристократ, и неговия прислужник Джийвс. Берти обикновено попада в неприятности заради собствените си решения, а Джийвс намира изход с интелигентност, такт и изключително прецизен език. Първият разказ за Джийвс е публикуван през 1916 г.

Името на героя е взето от Пърси Джийвс, английски състезател по крикет, загинал през Първата световна война. В книгите обаче Джийвс не държи бухалка, а управлява сложни социални ситуации, в които неговият работодател редовно се оказва до шия в неприятности.

Бландингс, Холивуд и животът между два континента

Друг голям свят в прозата на Удхаус е замъкът Бландингс. Там лорд Емсуърт се тревожи повече за своята свиня Императрицата, отколкото за семейните интриги, годежите и финансовите проблеми, които постоянно нахлуват в имението. Удхаус пише и за голфъри, училищни приключения, американски милионери и театрални герои.

През 1930-те години работи за кратко като сценарист в Холивуд. Живее дълго между Великобритания, Франция и Съединените щати, а след Втората световна война окончателно се установява в Америка.

Военните години оставят спорна страница в биографията му. През 1940 г. Удхаус е интерниран във Франция след германската инвазия. По-късно прави няколко радиопредавания от Германия, предназначени за американската публика. Те предизвикват остри критики във Великобритания и хвърлят сянка върху името му, макар да не прекъсват литературната му работа.

„Не знам какво бих правил, ако не пишех“

В интервю за списание „Ню Йоркър“ Удхаус казва: „Обичам да пиша, а и достатъчно хора продължават да го харесват.“ В думите му има характерната за него самоирония. Той не представя писането като тържествено призвание, а като всекидневна работа, която продължава да върши с удоволствие.

Удхаус умира на 14 февруари 1975 г. на 93 години, само няколко седмици след като е удостоен с рицарско звание. Остава автор на книги, в които любовта, снобизмът, приятелството и семейните войни се сблъскват с лекотата на фарс. Затова и неговият хумор не остарява лесно: светът се променя, но човекът, който сам се забърква в хаоса, а после търси Джийвс, остава вечен литературен герой.

Източници: theguardian.com, newyorker.com