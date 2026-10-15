Новини
Любопитно »
П. Г. Удхаус: майсторът на литературния хаос
  Тема: Известни личности

П. Г. Удхаус: майсторът на литературния хаос

15 Октомври, 2026 09:19 569 2

  • п г удхаус-
  • джийвс и устър-
  • английска литература-
  • литературен хумор-
  • замъкът бландингс

Роденият на 15 октомври 1881 г. писател създава Джийвс, Берти Устър и света на замъка Бландингс. Книгите му превръщат недоразуменията, лошите решения и аристократичната леност в изкуство

П. Г. Удхаус: майсторът на литературния хаос - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В света на П. Г. Удхаус една обикновена сутрин рядко остава обикновена. Някой е сгоден за неподходящ човек, друг е обещал нещо, което не може да изпълни, леля заплашва да съсипе живота на племенника си, а в замъка Бландингс една свиня може да се окаже най-важната фигура в околността. Сред този привидно лек хаос винаги се появява Джийвс – спокоен, находчив и почти невъзмутим.

Пелъм Гренвил Удхаус е роден на 15 октомври 1881 г. в Гилфорд, графство Съри. Близките му го наричат „Плъм“ – прякор, превърнал се в неофициално име на писателя. Учи в колежа „Дълуич“, където редактира училищното списание и играе крикет. Първият му роман излиза през 1902 г., когато е на 21 години.

От банковия чиновник до Джийвс

Преди литературата да го направи известен, Удхаус работи в банка. Скоро обаче журналистиката и разказите му започват да носят достатъчно доходи, за да напусне службата. През следващите повече от 70 години той изгражда огромно творчество – 70 романа, над 300 разказа, поне 20 пиеси и текстове за над 200 песни.

Най-популярните му герои се появяват в историите за Берти Устър – заможен, добронамерен и често безпомощен млад аристократ, и неговия прислужник Джийвс. Берти обикновено попада в неприятности заради собствените си решения, а Джийвс намира изход с интелигентност, такт и изключително прецизен език. Първият разказ за Джийвс е публикуван през 1916 г.

Името на героя е взето от Пърси Джийвс, английски състезател по крикет, загинал през Първата световна война. В книгите обаче Джийвс не държи бухалка, а управлява сложни социални ситуации, в които неговият работодател редовно се оказва до шия в неприятности.

Бландингс, Холивуд и животът между два континента

Друг голям свят в прозата на Удхаус е замъкът Бландингс. Там лорд Емсуърт се тревожи повече за своята свиня Императрицата, отколкото за семейните интриги, годежите и финансовите проблеми, които постоянно нахлуват в имението. Удхаус пише и за голфъри, училищни приключения, американски милионери и театрални герои.

През 1930-те години работи за кратко като сценарист в Холивуд. Живее дълго между Великобритания, Франция и Съединените щати, а след Втората световна война окончателно се установява в Америка.

Военните години оставят спорна страница в биографията му. През 1940 г. Удхаус е интерниран във Франция след германската инвазия. По-късно прави няколко радиопредавания от Германия, предназначени за американската публика. Те предизвикват остри критики във Великобритания и хвърлят сянка върху името му, макар да не прекъсват литературната му работа.

„Не знам какво бих правил, ако не пишех“

В интервю за списание „Ню Йоркър“ Удхаус казва: „Обичам да пиша, а и достатъчно хора продължават да го харесват.“ В думите му има характерната за него самоирония. Той не представя писането като тържествено призвание, а като всекидневна работа, която продължава да върши с удоволствие.

Удхаус умира на 14 февруари 1975 г. на 93 години, само няколко седмици след като е удостоен с рицарско звание. Остава автор на книги, в които любовта, снобизмът, приятелството и семейните войни се сблъскват с лекотата на фарс. Затова и неговият хумор не остарява лесно: светът се променя, но човекът, който сам се забърква в хаоса, а после търси Джийвс, остава вечен литературен герой.

Източници: theguardian.com, newyorker.com


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Не знам колко

    7 0 Отговор
    приятни часове съм прекарал с Бъртрам Устър и неговия Джийвс и тънката ирония на Удхаус!

    Всичките му герои са неподражаеми, особено адептите на " социалната революция ", племенниците на г- н Мълинър, леля Агата и леля Далия и още куп други- годениците на Бърти, лорд Емсуърт, Бинго Литъл и цялата тайфа на клуб Търтеите и т.н.

    И Джийвс, който спасява всички !

    09:49 15.10.2026