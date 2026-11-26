Представете си два начина да съберете едни и същи крачки за деня: с една спокойна разходка след работа или с десетки кратки отивания до магазина, колата и кухнята. На пръв поглед резултатът изглежда еднакъв. Новите изследвания обаче показват, че за здравето има значение не само колко ходим, но и как разпределяме движението.

За сърдечносъдовото здраве предимството е на страната на по-дългите разходки. Проучване, публикувано през 2025 г. в Annals of Internal Medicine, проследява 33 560 души на възраст между 40 и 79 години, които правят средно под 8000 крачки дневно. Участниците носят акселерометри на китката, а здравословното им състояние е наблюдавано средно 7,9 години.

Изследователите разделят хората според това в какви интервали събират повечето си крачки: под пет минути, между пет и десет минути, между 10 и 15 минути или поне 15 минути. Разликата се оказва значителна. След 9,5 години смъртността е 4,36% при най-кратките интервали, но 0,84% при ходещите най-често между 10 и 15 минути. Рискът от сърдечносъдово събитие, като инфаркт или инсулт, намалява от 13,03% на 7,71%, а при интервали от поне 15 минути достига 4,39%.

Най-голяма разлика има при заседналите хора

Ефектът е най-изразен при участниците, които правят до 5000 крачки дневно. При тях рискът от сърдечносъдово заболяване е 15% за хората, които събират повечето си крачки в интервали под пет минути, и 7% за тези, които ходят на интервали до 15 минути. Рискът от смърт при същите групи намалява от 5% до под 1%.

„Дори много неактивните хора могат да извлекат по-голяма полза за сърцето, като променят начина, по който ходят, и се стремят към по-дълги интервали, когато това е възможно“, казва Матю Ахмади, съавтор на изследването от Университета в Сидни.

Кратките разходки печелят при кръвната захар

По-ново рандомизирано проучване, публикувано през ноември 2026 г. в списание Obesity, дава различен отговор, когато става дума за кръвната захар. В него 30 заседнали възрастни с наднормено тегло или затлъстяване са разделени на две групи. И двете трябва да ходят бързо по 45 минути дневно, пет дни седмично за шест седмици. Едната група прави една непрекъсната разходка, а другата разделя времето на приблизително петминутни интервали през деня.

Кратките разходки подобряват повече някои показатели за регулиране на глюкозата, увеличават времето, през което кръвната захар остава в целевия диапазон, и намаляват дневните ѝ колебания. „Начинът, по който разпределяме физическата активност през деня, може да е също толкова важен, колкото и общото количество движение“, казва ръководителят на изследването Одри Бергуанян.

Това проучване обаче е малко и не доказва, че кратките разходки са по-добри за сърдечната издръжливост или за предотвратяване на заболявания в дългосрочен план. То показва конкретна полза от прекъсването на продължителното седене, особено при хора с повишен риск от нарушения в обмяната на глюкозата.

Изводът не е да се избира само единият вариант. За сърцето и общата издръжливост е разумно да се търси поне една разходка от 10 до 15 минути или повече. При продължително седене кратките петминутни раздвижвания през деня добавят друга, различна полза. Понякога най-добрата разходка е дългата, а понякога тази, която успява да прекъсне стола навреме.

Източници: advisory.com, kesq.com, medicalnewstoday.com