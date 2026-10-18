За какво служи малката дупка на металния накрайник на ролетката?

Ролетката е незаменим помощник при ремонт, сглобяване на мебели или окачване на картини. Но малцина се замислят за какво служи малкият отвор в металния накрайник в началото на измервателната лента. Той не е просто декоративен елемент, а има няколко полезни приложения.
Първото е закрепване към пирон или винт, което позволява да измерваме дълги разстояния и без помощник. Например при разкрояване на дъска можем да поставим пирон в единия ѝ край и да закачим накрайника за него. Така лентата остава стабилна и се намалява рискът да се изплъзне по време на измерването.
Второто приложение е чертаене на кръгове и дъги. Ако закрепим накрайника към пирон или винт в центъра на бъдещия кръг, а след това издърпаме лентата до желания радиус, можем да използваме молив, за да очертаем формата. Методът е удобен при изработка на заоблен плот, оформяне на извити елементи за терасата или планиране на кръгла цветна леха.
Както отбелязва My Homebook, този малък детайл превръща обикновената ролетка в още по-функционален инструмент. Следващия път, когато се захванем с проект „направи си сам“, можем да използваме отвора, за да измерваме по-стабилно и да чертаем кръгове, без да търсим допълнителни инструменти.
Източник: Lifestyle.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евала
10:51 18.10.2026
2 Елито
10:53 18.10.2026
3 Лама Кифла
Коментиран от #4
10:53 18.10.2026
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