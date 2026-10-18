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За какво служи малката дупка на металния накрайник на ролетката?

За какво служи малката дупка на металния накрайник на ролетката?

18 Октомври, 2026 10:41, обновена 18 Октомври, 2026 10:48 689 6

  • ролетка

Незабележимият детайл има две практични приложения, които улесняват измерването и чертаенето при ремонт и домашни проекти.

За какво служи малката дупка на металния накрайник на ролетката? - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ролетката е незаменим помощник при ремонт, сглобяване на мебели или окачване на картини. Но малцина се замислят за какво служи малкият отвор в металния накрайник в началото на измервателната лента. Той не е просто декоративен елемент, а има няколко полезни приложения.

Първото е закрепване към пирон или винт, което позволява да измерваме дълги разстояния и без помощник. Например при разкрояване на дъска можем да поставим пирон в единия ѝ край и да закачим накрайника за него. Така лентата остава стабилна и се намалява рискът да се изплъзне по време на измерването.

Второто приложение е чертаене на кръгове и дъги. Ако закрепим накрайника към пирон или винт в центъра на бъдещия кръг, а след това издърпаме лентата до желания радиус, можем да използваме молив, за да очертаем формата. Методът е удобен при изработка на заоблен плот, оформяне на извити елементи за терасата или планиране на кръгла цветна леха.

Както отбелязва My Homebook, този малък детайл превръща обикновената ролетка в още по-функционален инструмент. Следващия път, когато се захванем с проект „направи си сам“, можем да използваме отвора, за да измерваме по-стабилно и да чертаем кръгове, без да търсим допълнителни инструменти.

Източник: Lifestyle.bg.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евала

    6 0 Отговор
    ...... разбрах, че може да си заковеш ролетката.

    10:51 18.10.2026

  • 2 Елито

    6 1 Отговор
    Аз ролетка не съм виждала ,ама пиша глюпости за някой лев

    10:53 18.10.2026

  • 3 Лама Кифла

    3 1 Отговор
    Ели къде я виде тая малка дупка.

    Коментиран от #4

    10:53 18.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.