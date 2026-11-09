Намушкаха във врата гост на хелоуинското парти на Джейми Фокс (ВИДЕО)

Гост е бил намушкан във врата по време на ежегодното парти за Хелоуин на Джейми Фокс в Таузънд Оукс, Калифорния. Инцидентът е станал в събота, 7 ноември, по време на събитието SKVLK Fest.

По данни на TMZ пострадалият мъж е получил повърхностна рана и е бил прегледан от парамедици на място. Медията съобщава още, че е задържан мъж по подозрение за нападение със смъртоносно оръжие.

Видеозаписи от района показват хаотична сцена пред имението. На тях се виждат полицаи, линейки и няколко души с белезници. Гостите са били насочени да напуснат имота, а служители по сигурността са ги призовавали да освободят пътя за преминаващ камион.

В един от записите мъж, който е отвеждан от двама служители, казва: „Искам да повдигна обвинение.“ Не е съобщено какво е довело до конфликта, нито са публикувани данни за самоличността на задържания.

Не е потвърдено дали Джейми Фокс е бил в имението по време на инцидента. Представител на актьора е потърсен за коментар, но публичен отговор не е посочен.

Фокс и 18-годишната му дъщеря Анелизе организират SKVLK Fest всяка година. След партито актьорът публикува видео от изпълнение на рапъра О Джийзи и похвали дъщеря си за организацията на събитието. Профилът на фестивала също разпространи снимки и видеа от вечерта, без да споменава съобщения за намушкването.

Това не е първият проблем по време на партито на Джейми Фокс. На миналогодишното издание актьорът прекъсна изпълнението на рапърката ГлоРила, след като зрител е хвърлил предмет към сцената.

„Защо хвърляте нещо към сцената? Това е безплатно. Не заслужавате това“, заяви тогава Фокс във видео, заснето от посетител. Актьорът каза още, че е разочарован от поведението на публиката.