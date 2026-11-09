Синът на Арнолд Шварценегер дебютира на пето място на състезание по бодибилдинг (ВИДЕО)

На сцената в Ел Сегундо, Калифорния, Джоузеф Баена застана под прожекторите и представи пред съдиите първата си професионална рутина в състезанията по бодибилдинг. 29-годишният син на Арнолд Шварценегер зае пето място в категорията Classic Physique Open на PNBA World Cup.

Това беше дебютът му в Professional Natural Bodybuilding Association и третото състезание в кратката му, но бързо развиваща се кариера. Баена публикува видео от сцената, в което показва мускулатурата си и изпълнява задължителните пози под звуците на „The Trio“ на италианския композитор Енио Мориконе. Песента е част от саундтрака на филма „Добрият, лошият и злият“ от 1966 г.

След участието си Баена сподели, че е доволен от представянето си и от мястото, което е заел.

„Изключително горд съм със себе си. Това е първата ми година в състезанията“, каза Баена.

Той добави, че е постигнал целта, която си е поставил, и вече има по-ясна представа върху какво трябва да работи.

„Знам какво трябва да подобря. Вече знам какво е необходимо, за да стана по-добър“, заяви той.

Петото място дойде след силен старт през годината. През март Джоузеф Баена спечели първи места в няколко категории на NPC Natural Colorado State, сред които Men’s Open Bodybuilding Heavy Weight Class, Men’s Classic Physique True Novice и Men’s Classic Physique Novice. Месец по-късно той триумфира и на състезанието INBA Iron Gladiator в Корона, Калифорния.

Синът на екшън звездата тренира в спорт, който носи името на баща му почти толкова силно, колкото киното. Арнолд Шварценегер е седемкратен носител на титлата Mr. Olympia и петкратен Mr. Universe. През март Джоузеф публикува снимки от тренировка с него в залата и използва краткия съвет: „Трябва да шокирате мускулите“.

Джоузеф е син на Шварценегер и бившата му икономка Милдред Баена след скандална афера. Актьорът има още четири деца от бившата си съпруга Мария Шрайвър – синовете Патрик и Кристофър и дъщерите Катрин и Кристина.

За Баена петото място не е крайна цел, а първа професионална мярка за напредъка му. След три състезания той вече има няколко титли, опит на сцената и собствена причина да продължи фамилната история – този път не пред камерата, а под светлините на бодибилдинг подиума.