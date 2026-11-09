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Замесиха името на Светлана Василева в имотна измама и арести
  Тема: Известни личности

Замесиха името на Светлана Василева в имотна измама и арести

9 Ноември, 2026 14:31 1 118 3

  • светлана василева-
  • христиан гущеров-
  • имотна измама-
  • софийска районна прокуратура

Тя оспори твърденията за гаранция от 10 000 евро и обяви, че ще търси правата си по съдебен път

Замесиха името на Светлана Василева в имотна измама и арести - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Светлана Василева категорично отрече да е обвиняема по разследване за предполагаема имотна измама за близо 300 000 евро. Повод за позицията ѝ са твърдения, че срещу нея е повдигнато обвинение и че е освободена срещу парична гаранция от 10 000 евро.

„Заявявам категорично, че оспорвам изнесената информация, според която срещу мен е повдигнато обвинение и съм освободена срещу парична гаранция от 10 000 евро“, написа самата Светлана в мрежата след появата на абсурдния слух.

Тя посочва, че журналист от изданието, разпространило информацията, я е потърсил за коментар още преди публикацията. По думите ѝ тогава тя изрично е заявила, че няма информация срещу нея да е повдигано подобно обвинение и че не ѝ е налагана мярка за неотклонение „парична гаранция“.

Въпреки това името ѝ е публикувано с твърдение, че е привлечена като обвиняема по разследване за измама. Светлана Василева определя това като недопустимо и заявява, че подобни твърдения създават внушения за виновност, преди да има съдебно решение.

Според „Марица“ в оригиналната публикация се говори случаят представен като разследване за имотна измама, по което са замесени Светлана Василева и бившият ѝ съпруг Христиан Гущеров. Според изложената информация Софийската районна прокуратура е потвърдила наличието на наказателно производство, предявени обвинения и парични гаранции от по 10 000 евро.

Самата Василева оспорва именно твърденията, отнасящи се до нейния статут в разследването. В изявлението си тя не посочва да е получила официален документ или уведомление, с което да е привлечена като обвиняема.

„Считам за недопустимо подобни тежки твърдения да се разпространяват по начин, който уронва името ми и създава внушения за моята виновност“, заявява тя.

Бившата Мис Плеймейт допълва, че няма намерение да остави случая без последствия и ще потърси правата си по съдебен път заради информацията, която определя като неистина.


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въй

    0 0 Отговор
    След като замесват името й на Светлана,от него ще стане ли тестено печиво?!

    14:48 09.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Цъцъ

    2 0 Отговор
    Имотна измама има ли или няма, завлекли ли са хора с много пари, другото са подробности?

    15:11 09.11.2026