Замесиха името на Светлана Василева в имотна измама и арести

Светлана Василева категорично отрече да е обвиняема по разследване за предполагаема имотна измама за близо 300 000 евро. Повод за позицията ѝ са твърдения, че срещу нея е повдигнато обвинение и че е освободена срещу парична гаранция от 10 000 евро.

„Заявявам категорично, че оспорвам изнесената информация, според която срещу мен е повдигнато обвинение и съм освободена срещу парична гаранция от 10 000 евро“, написа самата Светлана в мрежата след появата на абсурдния слух.

Тя посочва, че журналист от изданието, разпространило информацията, я е потърсил за коментар още преди публикацията. По думите ѝ тогава тя изрично е заявила, че няма информация срещу нея да е повдигано подобно обвинение и че не ѝ е налагана мярка за неотклонение „парична гаранция“.

Въпреки това името ѝ е публикувано с твърдение, че е привлечена като обвиняема по разследване за измама. Светлана Василева определя това като недопустимо и заявява, че подобни твърдения създават внушения за виновност, преди да има съдебно решение.

Според „Марица“ в оригиналната публикация се говори случаят представен като разследване за имотна измама, по което са замесени Светлана Василева и бившият ѝ съпруг Христиан Гущеров. Според изложената информация Софийската районна прокуратура е потвърдила наличието на наказателно производство, предявени обвинения и парични гаранции от по 10 000 евро.

Самата Василева оспорва именно твърденията, отнасящи се до нейния статут в разследването. В изявлението си тя не посочва да е получила официален документ или уведомление, с което да е привлечена като обвиняема.

„Считам за недопустимо подобни тежки твърдения да се разпространяват по начин, който уронва името ми и създава внушения за моята виновност“, заявява тя.

Бившата Мис Плеймейт допълва, че няма намерение да остави случая без последствия и ще потърси правата си по съдебен път заради информацията, която определя като неистина.