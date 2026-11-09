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Любо Киров с интересно признание: Б.Т.Р. ми подадоха ръка в началото
  Тема: Известни личности

Любо Киров с интересно признание: Б.Т.Р. ми подадоха ръка в началото

9 Ноември, 2026 13:31 489 3

  • любо киров-
  • б.т.р.-
  • пееш или лъжеш-
  • помощ-
  • кариера

Певецът разказа как рок музикантите му дали сцена, когато никой не искал да ангажира младата му група

Любо Киров с интересно признание: Б.Т.Р. ми подадоха ръка в началото - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Преди концертите в едни от най-големите зали из България, хитовете и публиката, която знае песните му наизуст, Любо Киров е трябвало да убеждава собствениците на клубове, че заслужава място на сцената. Тогава той и музикантите от първата му група - "Те", трудно намирали къде да свирят.

Историята прозвуча в предаването „Пееш или лъжеш“, където Любо Киров се върна към началото на кариерата си. По думите му клубовете не проявявали интерес към непознати изпълнители и не били склонни да им дадат възможност за изява.

Любо Киров с интересно признание: Б.Т.Р. ми подадоха ръка в началото

Помощта дошла от музикантите от Б.Т.Р. По това време групата вече била утвърдено име, а рокаджиите решили да дадат шанс на младите си колеги. Те им позволили да свирят на сцените, на които самите те имали участия.

Този жест имал съвсем практичен резултат. Любо и колегите му получили възможност да бъдат чути от публика, но и да покажат на собствениците на заведенията, че могат да напълнят сцената със собствено присъствие, а не само да разчитат на чужда препоръка.

„Колкото по-голям е един артист, толкова по-свестен човек е. Даването е това, което те прави истински богат“, каза Любо Киров.

Днес този момент звучи като далечен епизод от пътя на един от най-популярните български поп изпълнители. Любо е фронтмен на група „Те“ от 2000 до лятото на 2007 г., след което започна солова кариера.

Споменът за помощта не е останал само в миналото. През 2026 г. Любо Киров и Б.Т.Р. записаха общата песен „Ще бъда там“ – среща, която събира отново изпълнителя и музикантите, дали му сцена в най-несигурния период от пътя му.


България
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хубава песен

    2 0 Отговор
    Изслушах я до края на първия куплет и се убедих че никога повече няма да си я пусна и спомня.

    13:41 09.11.2026

  • 3 Аз пък

    1 1 Отговор
    си мислех, че са му подали ……

    13:50 09.11.2026