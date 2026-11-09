Любо Киров с интересно признание: Б.Т.Р. ми подадоха ръка в началото

Преди концертите в едни от най-големите зали из България, хитовете и публиката, която знае песните му наизуст, Любо Киров е трябвало да убеждава собствениците на клубове, че заслужава място на сцената. Тогава той и музикантите от първата му група - "Те", трудно намирали къде да свирят.
Историята прозвуча в предаването „Пееш или лъжеш“, където Любо Киров се върна към началото на кариерата си. По думите му клубовете не проявявали интерес към непознати изпълнители и не били склонни да им дадат възможност за изява.
Помощта дошла от музикантите от Б.Т.Р. По това време групата вече била утвърдено име, а рокаджиите решили да дадат шанс на младите си колеги. Те им позволили да свирят на сцените, на които самите те имали участия.
Този жест имал съвсем практичен резултат. Любо и колегите му получили възможност да бъдат чути от публика, но и да покажат на собствениците на заведенията, че могат да напълнят сцената със собствено присъствие, а не само да разчитат на чужда препоръка.
„Колкото по-голям е един артист, толкова по-свестен човек е. Даването е това, което те прави истински богат“, каза Любо Киров.
Днес този момент звучи като далечен епизод от пътя на един от най-популярните български поп изпълнители. Любо е фронтмен на група „Те“ от 2000 до лятото на 2007 г., след което започна солова кариера.
Споменът за помощта не е останал само в миналото. През 2026 г. Любо Киров и Б.Т.Р. записаха общата песен „Ще бъда там“ – среща, която събира отново изпълнителя и музикантите, дали му сцена в най-несигурния период от пътя му.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Хубава песен
13:41 09.11.2026
3 Аз пък
13:50 09.11.2026