Ал Гринууд на 75: клавирният архитект на ранния Foreigner

Когато Мик Джоунс започва да събира нова група в Ню Йорк през 1976 г., Ал Гринууд е първият музикант, когото кани, макар двамата дотогава да не се познават. Джоунс го води на репетиция в складово помещение към офиса на мениджъра, а от тази необичайна среща започва историята на Foreigner.

Гринууд е роден на 20 октомври 1951 г. в Ню Йорк и днес навършва 75 години. Като кийбордист той става част от оригиналния състав заедно с Джоунс, Лу Грам, Иън Макдоналд, Ед Галиарди и Денис Елиът. Foreigner събира британския рок и американските блус и ритъм енд блус влияния в звук, който още с първите си записи намира място по радиостанциите.

Три албума и бърз старт

Гринууд свири в първите три студийни албума на Foreigner – Foreigner от 1977 г., Double Vision от 1978 г. и Head Games от 1979 г. Дебютът включва песни като „Feels Like the First Time“ и „Cold as Ice“, а по-късно групата затвърждава успеха си с „Hot Blooded“ и „Double Vision“.

Според Associated Press съставът е записал четири хитови албума за пет години, макар че Гринууд напуска Foreigner през 1980 г. В разговор с агенцията той си спомня за дългото очакване групата да бъде приета в Залата на славата на рокендрола:

„Това беше дълго чакане, но най-сетне влизаме и това е страхотно.“

След Foreigner

След напускането си Гринууд не остава извън музиката. През 1981 г. той основава Spys заедно с бившия басист на Foreigner Ед Галиарди. Групата издава два албума – Spys през 1982 г. и Behind Enemy Lines през 1983 г.

Следващият му по-известен проект е свързан с Джо Лин Търнър. Гринууд е съавтор и свири на кийборди в дебютния солов албум на бившия вокалист на Rainbow Rescue You, издаден през 1985 г. По-късно работи като композитор, продуцент и студиен музикант, а сред свързаните с него записи са проекти на Deep Purple, Фиона, Редман и Дженифър Ръш.

Поздрава от Залата на славата

Foreigner е приета в Залата на славата на рокендрола през 2024 г. Името на Ал Гринууд е сред тези, вписани в официалната плоча на групата. Музикалната институция определя характерния почерк на Foreigner като съчетание от плътни китарни рифове, запомнящи се мелодии, синтезатори и силни балади.

В интервю за списание SPIN Гринууд посочва сред любимите си албуми произведения на Traffic, Queen, Emerson, Lake & Palmer и Steely Dan. Изборът разкрива музикант, за когото клавирът никога не е бил само фон, а начин да се свържат рокът, прогресивната музика, соулът и студийната прецизност.

Източници: apnews.com, allmusic.com, spinmagazine.com