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Мат Деймън: Жена ми претърпя мозъчна операция преди „Оскар“-ите
  Тема: Известни личности

Мат Деймън: Жена ми претърпя мозъчна операция преди „Оскар“-ите

9 Ноември, 2026 12:31 599 1

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  • опенхаймер

Актьорът разказа, че Лучиана е била оперирана заради мозъчна аневризма седмица преди церемонията през 2024 г

Мат Деймън: Жена ми претърпя мозъчна операция преди „Оскар“-ите - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Съпругата на Мат Деймън – Лучиана, е претърпяла операция заради мозъчна аневризма само седмица преди церемонията „Оскар“ през 2024 г. Актьорът разказа за тежкия момент в интервю за списание GQ, като уточни, че Лучиана вече е напълно възстановена.

„Слава на Бога, тя вече е напълно добре, но претърпя мозъчна операция седмица преди „Оскар“-ите“, каза Деймън.

По думите му Лучиана успяла да се съвземе достатъчно, за да присъства на партито след церемонията. Тя сама избрала роклята си и изненадала съпруга си с решението да излязат. „Беше геройско от нейна страна да го направи и за мен означаваше много“, разказа актьорът.

Мат Деймън и Лучиана са женени от повече от 20 години. Той сподели историята, връщайки се към церемонията през 2024 г., на която филмът „Опенхаймер“ беше големият победител. Продукцията спечели седем награди „Оскар“ от общо 13 номинации, включително отличието за най-добър филм.

Мат Деймън изигра генерал Лесли Гроувс във филма за физика Дж. Робърт Опенхаймер, но не получи номинация за ролята си. Той присъства на церемонията заедно с Лучиана, за да подкрепи колегите си и екипа на продукцията.

Актьорът обясни, че присъствието на съпругата му е било особено важно за него заради друга церемония. През 2007 г. той пропусна наградите, на които „Отстъпниците“ – филмът на Мартин Скорсезе – спечели четири статуетки, сред които за най-добър филм и най-добър режисьор.

Мат Деймън има собствена история с наградите на Академията. През 1997 г. той и Бен Афлек спечелиха „Оскар“ за най-добър оригинален сценарий за „Добрият Уил Хънтинг“. Оттогава актьорът е номиниран още четири пъти.


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  • 1 Kaлпазанини

    0 0 Отговор
    Пак ли !!!!????? Щото и вчера претърпя ,довечера са не забравите пак да ни го напомните

    12:39 09.11.2026