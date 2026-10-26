Том Брейди и Кандис Суейнпоъл крият романса си от месеци

Том Брейди и моделът Кандис Суейнпоъл са в романтична връзка от няколко месеца, но правят всичко възможно да не бъдат забелязвани заедно. Двамата живеят в Маями, което улеснява срещите им, а според източник на People прекарват значително време един с друг.

„И двамата живеят в Маями, така че това е много удобно. Прекарват много време заедно. Кандис и Том се срещат от месеци“, казва източникът пред изданието.

По думите му Суейнпоъл е била „много потайна и внимателна“ пред кого споделя за отношенията си. Когато двамата се срещали, полагали големи усилия да не попаднат в полезрението на фотографи и случайни свидетели.

Информацията за връзката се появи първоначално, след като източник на Us Weekly съобщи, че Брейди и Суейнпоъл са заедно „от известно време“. Нито бившият куотърбек на НФЛ, нито моделът са потвърдили публично отношенията си.

49-годишният Том Брейди беше женен за Жизел Бюндхен, с която се разведе през 2022 г. Двамата имат две деца – Бенджамин, на 16 години, и Вивиан, на 13. Спортистът има и 19-годишен син Джак от предишната си връзка с актрисата Бриджит Мойнахан.

След развода си Брейди беше свързван с няколко известни жени, сред които моделът Ирина Шейк, Брукс Нейдър, Ким Кардашиян, София Вергара, Аликс Ърл и Яел Коен. Самият той обаче рядко говори за личните си отношения.

През януари, след като беше забелязан в близост до Аликс Ърл в новогодишната нощ, Брейди заяви пред People: „Нямам много време за личен живот или дори за себе си, но обичам да работя и обичам децата си.“

38-годишната Кандис Суейнпоъл има двама синове – Анака, на 10 години, и Ариел, на 8. Тя ги отглежда с бившия си годеник Херман Николи, с когото бяха заедно повече от десет години. Двамата прекратиха връзката си през 2018 г.

През 2023 г. моделът говори за необходимостта да балансира грижите за децата с професионалните си ангажименти. Тя подчерта, че собственото ѝ физическо и психическо здраве, както и работата, са важни за усещането ѝ за удовлетвореност.