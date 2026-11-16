Гърция победи Сърбия с 1:0 у дома в последния мач и за двата отбора от тазгодишното издание на Лигата на нациите. Единственото попадение в срещата отбеляза Йоргос Масурас в 69-ата минута.

Атаката започна с отлично центриране на Евангелос Павлидис. Масурас овладя топката в наказателното поле с добро първо докосване, след което стреля точно в долния ляв ъгъл на вратата.

Домакините имаха няколко добри възможности още преди гола. В 32-ата минута Лазарос Рота се озова очи в очи с Джордже Петрович, но сръбският вратар спаси удара му.

Две минути по-късно Христос Цолис също беше близо до откриването на резултата, но Петрович отново се намеси решаващо. В 20-ата минута гръцките футболисти имаха претенции за дузпа след разбъркване в наказателното поле, но съдията Майкъл Оливър не посочи бялата точка.

Още в седмата минута Христос Зафейрис получи жълт картон за грубо нарушение.

След успеха Гърция приключи груповата фаза на третото място с 11 точки. Сърбия остана последна без точков актив.