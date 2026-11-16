Резултати от мачовете в Лига на нациите, играни на 16 ноември:
Естония - България 2:1
1:0 Кристал 8'
1:1 Ковачев 45+1'
2:1 Палумец 60'
Исландия - Люксембург 3:0
1:0 Вилумсон 25'
2:0 Гудьонсен 37' /Д/
3:0 Елертсон 50'
Казахстан - Словакия 2:2
1:0 Чесноков 29'
1:1 Боженик 56'
2:1 Вороговский 65'
2:2 Капралик 90+5'
Фарьорски острови - Молдова 1:0
1:0 Самуелсен 24'
Литва - Лихтенщайн 2:1
1:0 Кристал 8'
1:1 Ковачев 45+1'
2:1 Палумец 60'
Германия – Нидерландия 5:0
1:0 Шерхант 41'
2:0 Вирц 60'
3:0 Шлотербек 65'
4:0 Вирц 71'
5:0 Груда 77'
Гърция – Сърбия 1:0
1:0 Йоргос Масурас 69'
Швейцария – Шотландия 4:0
1:0 Фъргюсън 22' /АГ/
2:0 Бале 47'
3:0 Санчес 51'
4:0 Амдуни 89'
Северна Македония – Словения 0:3
0:1 Щурм 29'
0:2 Зец 62'
0:3 Щурм 90+1'
Гибралтар – Малта 1:1
0:1 Шоу 19'
1:1 Ричардс 81'
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