Цецо и Жоро отпаднаха от „Ергенът: Любов в рая“, Галена избра Александър

Цецо и Жоро напуснаха „Ергенът: Любов в рая“ след последната церемония на розата. Решаващият избор беше на Галена, която трябваше да избира между Александър, Цветомир и Георги. Тя подари розата си на Александър и така двамата останали без избор участници се разделиха с предаването.

Жоро не скри разочарованието си. Той е заявил, че интересът му към Галена е истински и че е вярвал, че ще получи нейната роза. След избора той го е определил като изненадващ и донякъде нелогичен, като е оставил времето да покаже дали тя е постъпила правилно.

Цветомир също е напуснал имението с разочарование. Той е признал, че се е надявал да срещне човек, с когото да бъде на една вълна и да гледат в една посока. След като не е открил подобна връзка в предаването, Цветомир е заявил, че не губи надежда да срещне любовта извън него.

Разговорът между Галена и Александър

До решаващия избор се стигна след напрежение около отношенията между Галена и Александър. Жоро я е предупредил, че Александър може да насочи вниманието си към друга жена, ако в имението се появи по-подходяща участничка. Той я е посъветвал да прецени дали Александър може да ѝ даде сериозната връзка, която търси.

Цецо също е опитал да я разколебае. Думите на двамата са накарали Галена да потърси обяснение от Александър, който е отрекъл да я подвежда и е заявил, че иска да продължи отношенията си именно с нея. Разговорът между Александър и Жоро не е променил решението ѝ. След церемонията Галена се е преместила да спи в леглото на Александър.

Галена обяви полиграф за 2 ноември

След излъчването на епизода Галена е обявила, че ще се подложи на полиграф заради въпросите около отношенията ѝ с Красимир и Цецо. Тя е посочила, че изследването е планирано за понеделник, 2 ноември, от 8:30 часа.

По думите ѝ са подготвени десет въпроса, свързани с това дали е имала интимни отношения с двамата мъже по време на престоя си в имението и извън предаването. Галена е обещала да публикува въпросите, отговорите, резултатите, снимки и видеозапис от процедурата.

„Искам най-накрая това да се изясни и да се приключи с тази тема, защото, честно казано, и на мен ми омръзва“, е заявила Галена.

Тя е коментирала, че показаните кадри от спалнята изглеждат неприятно отстрани, но е намекнала, че има допълнителни подробности, които не може да разкрие заради договора си с продукцията. Към този момент е потвърдено единствено намерението ѝ да премине през полиграф и да покаже резултатите, ако процедурата бъде проведена.

Източници: btv.bg, darik.bg, ladyzone.bg