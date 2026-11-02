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Защо жените нямат право да посещават Света гора

Защо жените нямат право да посещават Света гора

2 Ноември, 2026 12:16 1 220 14

  • света гора-
  • атон-
  • аватон-
  • православие-
  • гръцка църква

Забраната на Атон е част от хилядолетна монашеска традиция, защитена от автономния статут на полуострова. Жените могат да разглеждат манастирите само от морето

Защо жените нямат право да посещават Света гора - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Корабите могат да обикалят край бреговете на Атон, но жените не могат да слязат на сушата. Това правило, известно като аватон, продължава да действа на Света гора – автономна монашеска област в рамките на Гърция, където се намират 20 православни манастира.

ЮНЕСКО описва Атон като православен духовен център с автономен статут, запазен още от византийско време. Организацията посочва, че достъпът до Света гора е забранен за жени и деца, а днес полуостровът е обитаван от около 1400 монаси.

Религиозната причина за забраната

В православната традиция Атон е известен като „градината на Божията майка“. Според преданието Дева Мария пътувала с апостол Йоан към Кипър, но буря отклонила кораба им към полуострова. Тя поискала планината да ѝ бъде дадена и оттогава се приема за единствената жена, която има място там.

Друго обяснение е свързано с монашеските обети за безбрачие и целомъдрие. Изолацията от жените се разглежда като част от аскетичния ред, който трябва да позволи на монасите да се съсредоточат върху молитвата, труда и религиозния живот. Асошиейтед прес също описва забраната като повече от хилядолетна традиция, според която целият полуостров е владение на Божията майка.

„Специалният статут на Света гора е оправдан изключително по духовни и религиозни причини.“

Това е записано в съвместната декларация, приложена към договора за присъединяване на Гърция към Европейските общности през 1981 г. Така автономният режим на Атон е отчетен и в рамките на европейското право.

Правило от византийската епоха

Монашеският живот на Атон започва да се развива още през VII век. През 963 г. монахът Атанасий Атонски основава Великата лавра – първия голям организиран манастир на полуострова. Девет години по-късно византийският император Йоан I Цимисхий подписва първия устав, който утвърждава специалния статут на Света гора.

Забраната за жени е формализирана през 1046 г. при император Константин IX Мономах. Според традиционното правило ограничението се отнася не само до жените и момичетата, но и до женски гръбначни животни. Кокошките се допускат заради яйцата, а котките – заради ролята им в борбата с плъховете.

Достъпът е ограничен и за мъжете

Света гора не е туристическа зона със свободен достъп. Мъжете, които искат да посетят манастирите, трябва да получат специално разрешително, наречено диамонитирион. Гръцката туристическа организация посочва, че издаването му е задължително за престой в монашеската област.

Дневният лимит обичайно е 100 православни и 10 неправославни мъже. Жените могат да видят манастирите и пейзажа само от плавателен съд, без да слизат на брега. Забраната продължава да се прилага и днес, макар периодично да предизвиква критики и спорове за съвместимостта си с принципа на равенството.

През годините има отделни случаи на жени, проникнали на полуострова, обикновено преоблечени като мъже или по време на протести. Най-известните примери са от 1920, 1930 и 1953 г., а през 2008 г. група жени влезе в района във връзка със спор за земи. Това обаче не промени правилото: Атон остава пространство, запазено за мъжка монашеска общност.

Източници: bgnes.bg, ap.org, english.elpais.com


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасковски каунь

    3 4 Отговор
    Абе кажете истината!
    Там няма лабаво -ха е флязла, ха и флиза.

    12:20 02.11.2026

  • 2 щото им тече

    4 0 Отговор
    кръв

    12:20 02.11.2026

  • 3 Ами сега

    2 7 Отговор
    Нар..ко.йо..това не може да посети Света гора.....и монасите ще останат без до.за бяло.

    12:22 02.11.2026

  • 4 Георги

    6 2 Отговор
    щото на монасите са им слаби ангелите

    12:26 02.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Денев

    4 2 Отговор
    Защото ако бъдат допусната ще развращават монасите.

    Коментиран от #10

    12:37 02.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Фикри

    4 1 Отговор
    Мъдри хора са тези монаси

    12:46 02.11.2026

  • 10 Много точно

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Денев":

    Докато беше кмет й.ф. заведе група жени и от св.гора със друг плавателен съд я посетиха за ритуал за групата Й.
    Навярно за здраве.

    12:50 02.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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