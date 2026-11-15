Безплатна изработка на сайт и хостинг от хостинг компанията на fakti.bg от 2011 г.
Новини
Любопитно »
Започва 40-дневният Коледен пост

Започва 40-дневният Коледен пост

15 Ноември, 2026 04:42 480 0

  • коледен пост-
  • рождественски пост-
  • православие-
  • българска патриаршия

Рождественският пост започва на 15 ноември и продължава до Бъдни вечер. Риба традиционно се разрешава на Въведение Богородично и Никулден

Започва 40-дневният Коледен пост - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 15 ноември започва Коледният, наричан още Рождественски пост. Той продължава 40 дни и приключва на 24 декември – Бъдни вечер, когато православните християни се подготвят за празника Рождество Христово. В църковния календар на Българската патриаршия датата е отбелязана като начало на Рождественския пост.

Денят преди началото му – 14 ноември – е Коледни заговезни. Тогава завършва употребата на блажна храна, а в традицията денят е свързан с взаимно опрощение и настройване за предстоящия пост. Периодът е известен и като Филипов пост, тъй като започва след деня на свети апостол Филип.

Какви са правилата

Рождественският пост е вторият по продължителност след Великия пост. Българската патриаршия го определя като „втори по своята продължителност след Великия пост“.

По време на поста се изключват месото, млякото и млечните продукти, яйцата и останалите храни от животински произход. През първата седмица, както и от 20 до 24 декември включително, се консумира растителна храна с олио.

В останалите дни, с изключение на сряда и петък, според църковните правила се разрешават безгръбначни животни – охлюви, миди, октоподи и други. Традиционно риба се консумира на 21 ноември – Въведение Богородично, и на 6 декември – Никулден.

Постът не е само хранителен режим

В православната традиция въздържанието от определени храни е част от по-широка духовна подготовка за Рождество Христово. То е свързано с молитва, покаяние и въздържание от действия и мисли, които нарушават отношенията с ближните.

Българската патриаршия посочва, че хората, които се подготвят за изповед и причастие, трябва предварително да уточнят с изповедника си начина и степента на постене. За болни и хора с хронични заболявания се препоръчва съобразяване и с мнението на лекар.

Коледният пост завършва на Бъдни вечер, 24 декември. На следващия ден православните християни отбелязват Рождество Христово.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ