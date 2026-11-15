Започва 40-дневният Коледен пост

На 15 ноември започва Коледният, наричан още Рождественски пост. Той продължава 40 дни и приключва на 24 декември – Бъдни вечер, когато православните християни се подготвят за празника Рождество Христово. В църковния календар на Българската патриаршия датата е отбелязана като начало на Рождественския пост.
Денят преди началото му – 14 ноември – е Коледни заговезни. Тогава завършва употребата на блажна храна, а в традицията денят е свързан с взаимно опрощение и настройване за предстоящия пост. Периодът е известен и като Филипов пост, тъй като започва след деня на свети апостол Филип.
Какви са правилата
Рождественският пост е вторият по продължителност след Великия пост. Българската патриаршия го определя като „втори по своята продължителност след Великия пост“.
По време на поста се изключват месото, млякото и млечните продукти, яйцата и останалите храни от животински произход. През първата седмица, както и от 20 до 24 декември включително, се консумира растителна храна с олио.
В останалите дни, с изключение на сряда и петък, според църковните правила се разрешават безгръбначни животни – охлюви, миди, октоподи и други. Традиционно риба се консумира на 21 ноември – Въведение Богородично, и на 6 декември – Никулден.
Постът не е само хранителен режим
В православната традиция въздържанието от определени храни е част от по-широка духовна подготовка за Рождество Христово. То е свързано с молитва, покаяние и въздържание от действия и мисли, които нарушават отношенията с ближните.
Българската патриаршия посочва, че хората, които се подготвят за изповед и причастие, трябва предварително да уточнят с изповедника си начина и степента на постене. За болни и хора с хронични заболявания се препоръчва съобразяване и с мнението на лекар.
Коледният пост завършва на Бъдни вечер, 24 декември. На следващия ден православните християни отбелязват Рождество Христово.
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