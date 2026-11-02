Почина Стив Елис, фронтменът на Love Affair

На 76-годишна възраст е починал Стив Елис – вокалистът и фронтмен на лондонската поп група Love Affair. Певецът е издъхнал вечерта на 30 октомври 2026 г. след усложнения, причинени от хронично заболяване.
Близките му съобщиха, че Елис е починал спокойно, в тяхно присъствие.
„С натежало сърце споделяме новината за кончината на Стив. След усложнения, причинени от хронично заболяване, Стив напусна този свят мирно на 30 октомври 2026 г. вечерта, в присъствието на близките си“, се казва в съобщението.
Гласът зад Everlasting Love
Love Affair е създадена в Лондон в края на 60-те години. Групата издава първите си сингли през 1967 г., а сред тях е Everlasting Love – песента, която превръща Елис в разпознаваемо име.
Хитът достига първото място в класациите и измества Hello Goodbye на „Бийтълс“. Елис е едва на 17 години, когато записва песента.
След успеха на Everlasting Love Love Affair има още четири песни в топ 20 през следващите две години – Rainbow Valley, A Day Without Love, One Road и Bringing on Back the Good Times.
Стив Елис остава свързан най-вече с периода, в който Love Affair се утвърждава сред популярните британски групи от края на 60-те години. Най-големият им хит продължава да бъде песента, записана от него още като тийнейджър.
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1 Редник
13:09 02.11.2026