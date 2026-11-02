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Почина Стив Елис, фронтменът на Love Affair
  Тема: Известни личности

Почина Стив Елис, фронтменът на Love Affair

2 Ноември, 2026 12:58 555 1

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Певецът е издъхнал на 76 години след усложнения от хронично заболяване

Почина Стив Елис, фронтменът на Love Affair - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На 76-годишна възраст е починал Стив Елис – вокалистът и фронтмен на лондонската поп група Love Affair. Певецът е издъхнал вечерта на 30 октомври 2026 г. след усложнения, причинени от хронично заболяване.

Близките му съобщиха, че Елис е починал спокойно, в тяхно присъствие.

„С натежало сърце споделяме новината за кончината на Стив. След усложнения, причинени от хронично заболяване, Стив напусна този свят мирно на 30 октомври 2026 г. вечерта, в присъствието на близките си“, се казва в съобщението.

Гласът зад Everlasting Love

Love Affair е създадена в Лондон в края на 60-те години. Групата издава първите си сингли през 1967 г., а сред тях е Everlasting Love – песента, която превръща Елис в разпознаваемо име.

Хитът достига първото място в класациите и измества Hello Goodbye на „Бийтълс“. Елис е едва на 17 години, когато записва песента.

След успеха на Everlasting Love Love Affair има още четири песни в топ 20 през следващите две години – Rainbow Valley, A Day Without Love, One Road и Bringing on Back the Good Times.

Стив Елис остава свързан най-вече с периода, в който Love Affair се утвърждава сред популярните британски групи от края на 60-те години. Най-големият им хит продължава да бъде песента, записана от него още като тийнейджър.


Великобритания
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  • 1 Редник

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    Боже пази ни от продажници, които убиват българския език и народ! Как може да се слагат чужди езици без превод или транскрипция. Само продажници го правят!

    13:09 02.11.2026