Парламентарната комисия по бюджет и финанси одобри на второ четене въвеждането на еднократен данък върху свръхпечалбата за 2027 г. Мярката е част от промените в Закона за корпоративното подоходно облагане и се очаква да донесе на бюджета около 800 млн. евро.

В обхвата на новото облагане попадат банки, застрахователни дружества, телекоми, обменни бюра, компании за бързи кредити и търговци на храни. Предложението на „Демократична България“ енергийният сектор също да бъде включен не получи подкрепа.

Как ще се изчислява данъкът

Данъчната основа ще бъде разликата между данъчната печалба за 2027 г. и средната стойност на данъчните печалби за периода 2020–2025 г., увеличена с 20%. Върху тази разлика ще се прилага ставка от 33%.

Законопроектът допуска 30% от дължимия данък да бъде преотстъпван за конкретни цели, сред които инвестиции и формиране на резерви. За търговците на храни прагът за облагане е увеличен петкратно между двете четения. Той ще се прилага за лица с нетни приходи от продажби най-малко 25 млн. евро към края на декември 2027 г.

Предвидени са и санкции за данъчно задължени лица, които не посочат или посочат невярно данни, довели до определяне на по-нисък данък. Имуществената санкция ще бъде между 100 000 и 500 000 евро.

Спор за обхвата и отражението върху цените

Комисията отхвърли предложението на ГЕРБ-СДС и ДПС данъкът да отпадне. Айтен Сабри заяви, че мярката може да се отрази върху крайните цени за потребителите, а Владислав Горанов посочи, че не вижда основание за повишаване на данъците с цел преодоляване на процедурата по прекомерен дефицит.

Константин Проданов защити размера на санкциите с аргумента, че по-ниски глоби няма да имат възпиращ ефект за компании, които биха се опитали да избегнат плащането на налога.

„Лукойл“ е на загуба, каквато и солидарна вноска да внесем, просто няма да има ефект за бюджета“, заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова.

По думите ѝ при включване на енергийните компании финансовият ефект би бил почти нулев заради отчетени и пренасяни загуби.

Промени при ваучерите и данъчните загуби

Комисията одобри и увеличаване на максималната месечна стойност на ваучерите за храна от 102,26 евро на 200 евро. Горницата над досегашния праг ще се облага със 7% данък, а годишната квота за ваучери се увеличава до 1,5 млрд. евро от 1 януари 2027 г. Предложенията на „Демократична България“, ГЕРБ-СДС и „Продължаваме промяната“ за отпадане на това облагане не бяха приети.

Промените увеличават още стойностния праг за данъчни дълготрайни материални и нематериални активи на 1000 евро. Срокът за погасяване на данъчни загуби става десет години, но приспадането ще бъде ограничено до 70% от положителния данъчен финансов резултат. За данъчната 2026 г. ще остане досегашният ред.

Не беше прието и предложението да отпадне увеличението на т.нар. „данък уикенд“ от 3% на 7%. След одобрението в бюджетната комисия законопроектът предстои да бъде разгледан от Народното събрание на второ четене.

Източници: bta.bg