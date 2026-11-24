Бюджетната комисия на Народното събрание одобри на второ четене увеличаване на т.нар. данък „уикенд“ от 3% на 7%. Мярката се отнася до случаите, в които фирмени активи могат да бъдат използвани и за лични цели. Очакваният фискален ефект е 6 милиона евро.

Комисията реши също ваучерите за храна над 102,26 евро да се облагат със 7%. Максималната месечна стойност на ваучерите, които работодателите могат да предоставят, се увеличава до 200 евро.

По време на обсъждането е посочено, че данъкът „уикенд“ не може да отпадне заради изискванията на европейското законодателство. Константин Проданов от „Прогресивна България“ защити увеличението.

„Ако не може да отпадне, оттук нататък разликата, пак казвам, между 3 и 7% във финансово изражение е толкова малка, разделена на отделни фирми, че не мисля, че това представлява някакъв проблем от гледна точка, нито на финансово тегло за тях, нито ще е някакъв допълнителен инструмент за НАП“, заяви Проданов.

Мярката беше остро критикувана от опозицията. Мартин Димитров от „Демократична България“ заяви, че увеличението е част от поредица от данъчни промени и може да влоши бизнес средата.

„Преди малко действително гласувахме за ваучерите, облагаме от 7%. Сега вдигате данък уикенд, следват други данъчни увеличения. И ви питам - наистина ли в една много деликатна ситуация, която международната конюнктура не е в наша полза и България се сравнява с други страни, смятате ли, че има смисъл да влошавате бизнес средата, като дори няма никакъв фискален ефект от тази работа“, каза Димитров.

Решението на бюджетната комисия не е окончателно. Промените трябва да бъдат разгледани и гласувани от Народното събрание в пленарна зала, преди да влязат в сила.

Източници: trud.bg, bnr.bg