"От какво са изградени египетските пирамиди?"

Представата за строежа на Голямата пирамида в Гиза обикновено включва огромни каменни блокове, кариери, рампи и сложна система за придвижване. Според спорна теория обаче част от блоковете не са били пренасяни като готови късове, а са били изработвани на самото място чрез изливане на смес, наподобяваща бетон.
Голямата пирамида е построена като гробница на фараона Хуфу, познат и като Хеопс, през XXVII век пр.н.е. Именно мащабът на строежа поддържа интереса към въпроса как древните египтяни са успели да обработят, придвижат и поставят огромния брой каменни блокове.
Теорията за варовиковия „бетон“
Първият подробен вариант на тази хипотеза е предложен през 70-те години на XX век от френския химик Жозеф Давидовиц. Според него древните строители са използвали смес от прахообразен варовик, диатомит, глина, натриев карбонат и вар. Материалът бил поставян в дървени кофражи, разположени на необходимата височина, където се втвърдявал.
Идеята се основава на анализи на проби от пирамидата. При последващи изследвания други учени не откриват достатъчно убедителни данни, че те са останки от изкуствено приготвена смес. Според тях фрагментите могат да бъдат части от естествен камък или строителен разтвор.
„Повечето изследователи и до днес смятат, че концепцията на Давидовиц няма много общо с действителността“, пише Шимон Зджебловски в книгата си за Голямата пирамида.
Защо теорията отново привлича внимание
В началото на XXI век белгийският физик Ги Демортие възобновява дискусията. Според него традиционното обяснение поставя сериозен въпрос за темпото на строителството. Ако пирамидата е била завършена за не повече от 30 години, на строителната площадка е трябвало да бъде поставян приблизително един блок с обем около един кубичен метър всяка минута.
Демортие изследва проби с рентгенови методи и магнитна спектроскопия. Той отчита съдържание на варовик между 85 и 92 процента, но посочва и характеристики, които според него отличават материала от естествения варовик в известните кариери край Гиза. Изводът му е, че част от блоковете може да са били изработвани на място в дървени форми.
Подобна позиция защитава и материалознаят Мишел Барсум от Университета Дрексел. Той допуска, че макар по-голямата част от камъните да са били добивани и премествани, отделни участъци от пирамидите може да са изградени от варовиков бетон.
Какво остава недоказано
Теорията не е получила широко признание сред египтолозите и археолозите. Един от основните проблеми е малкият брой проби и неясният им произход. Не винаги е известно от коя част на пирамидата са взети, нито при какви условия са събрани.
Зджебловски поставя именно този въпрос в центъра на критиката си: „На практика нямаме представа откъде произхождат пробите, които трябва да подкрепят бетонната теория. Със сигурност ли са от Голямата пирамида? А дори и да са, от коя нейна част?“
Според него изследваните фрагменти може да са били остатъци от разтвора, който свързва каменните блокове. Така лабораторните резултати биха могли да бъдат реални, но да са тълкувани неправилно заради несигурния произход на материала.
Затова спорът остава отворен само за ограничено използване на изкуствен камък, а не за цялостно преразглеждане на строежа на египетските пирамиди. Едни изследвания откриват основания за варовикова смес в отделни елементи, докато други определят блоковете като естествен варовик с проследими геоложки характеристики.
Източници: wielkahistoria.pl
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
23:03 05.11.2026
2 От Новата ера насам
23:07 05.11.2026
3 асвабадителката на убийци йотова
До коментар #1 от "Последния Софиянец":и извънземните са българи те ги построиха калушев ми каза през фонтанелата
23:08 05.11.2026
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7 Мюмюн
23:21 05.11.2026
8 Живеещ отдавна
Всъщност, пирамидите са много стари, и не са направени от фараоните, а от фараоните е била изискано да ги ремонтират, което е писано в много папируси. Като казвам пирамиди - не се фиксирайте само на Египет!
Сега е шестата цивилизация. Ще засена само първите две.
Първата цивилизация се наричаше Удлалал.
Хората нямаха плът, а ефирни тела от светлина. Имаха способности, които сега изглеждат като фантастика. Духовни учения и хармония с вселената, никакви машини. Казваха да израсте дом, и той израстваше, казваха да избликне вода, и тя идваше. Всичко правеха със словото, което кажеха да стане, ставаше!
Тогава дойдоха онези от небето!
Коментиран от #40
23:22 05.11.2026
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13 Геноцид
Коментиран от #16, #22
23:26 05.11.2026
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15 Мариана отпадъка
23:30 05.11.2026
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19 Мариана нищожеството
23:35 05.11.2026
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23 Живеещ отдавна
Тогава тези от небето разбраха, че не са необходими с нищо на човеците, и решиха да ги унищожат. На тяхно място щяха да създадат други човеци, които да ги имат за богове, и да им се подчиняват за всичко. Унищожиха човеците, и от тяхната и своята кръв направиха Нагалу!
Това беше името на втората цивилизация - Нагалу! Нагалу са останали във вашите спомени като гиганти, великани, и подобни. Освен че бяха огромни, тяхната плът беше минерална. Боговете ги ползваха като роби, които да правят за тях огромни каменни строежи, и други работи. Подобни на камък,Нагалу можеха свободно да се разхождат по морското дъно. И веднъж....
Нагалу откриха заклинанията на Удлалал!
Първата цивилизация беше скрила познанията си, записани в скали на морското дъно! И така Нагалу се научиха да пеят на камъка! Така можеха да го пренасят по въздуха, и да го размекват и изкривяват, за да се свързват самите камъни без никаква спойка. Така бяха построени всички пирамиди и други постройки по света, които виждате! Но боговете забелязаха, че Нагалу вече не ги слушат, и нямат нужда от техните инструменти! Особено много завидяха на новото познание на Нагалу за обработка на камъните! И решиха да го откраднат за себе си!
Затова унищожиха втората цивилизация!
И създадоха третата, но за това - друг път!
Коментиран от #37
23:41 05.11.2026
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28 6135
От кубове!
23:45 05.11.2026
29 Мъж
До коментар #22 от "Значи ти е време за приятел-мъж":Това ви е съкровената мечта на рогатия и на сорос гилдията. Още преди 7 8 години се разбра всичко. За едни има всичко за други няма нищо
23:45 05.11.2026
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35 Бети кахъра
00:03 06.11.2026
36 Бети кахъра
00:05 06.11.2026
37 Човек
До коментар #23 от "Живеещ отдавна":Вие ме озадачавате! Първо ме напъва, да Ви нарека фантазьор. Но после отчитам колко бързо и последователно се лее Вашия разказ. Ако сте фантазьор, значи сте по добър от Дан Браун, и Вие ще сте следващият велик автор на световни бестселъри. Но той пише творбите си една две години, и му помага такъв огромен екип, че първата страница му отива само с благодарности на хората, които са му помогнали. А Вие сякаш разказвате какво сте ял вчера. Значи, ако не сте фантазьор, казвате истината
Как?
Незнам!
00:07 06.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Кахър мафия
00:07 06.11.2026
40 Един
До коментар #8 от "Живеещ отдавна":Доста добре обмислени...малко тъпо, ама дълго.
00:12 06.11.2026
41 Един
00:15 06.11.2026