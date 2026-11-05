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От какво са изградени египетските пирамиди?

От какво са изградени египетските пирамиди?

5 Ноември, 2026 23:00 1 344 41

  • египетски пирамиди-
  • голямата пирамида-
  • хеопс-
  • древен египет-
  • археология

Спорна теория твърди, че част от блоковете в Голямата пирамида са били излети на място от варовикова смес. Повечето египтолози обаче не приемат това обяснение

От какво са изградени египетските пирамиди? - 1
Снимкa: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Представата за строежа на Голямата пирамида в Гиза обикновено включва огромни каменни блокове, кариери, рампи и сложна система за придвижване. Според спорна теория обаче част от блоковете не са били пренасяни като готови късове, а са били изработвани на самото място чрез изливане на смес, наподобяваща бетон.

Голямата пирамида е построена като гробница на фараона Хуфу, познат и като Хеопс, през XXVII век пр.н.е. Именно мащабът на строежа поддържа интереса към въпроса как древните египтяни са успели да обработят, придвижат и поставят огромния брой каменни блокове.

Теорията за варовиковия „бетон“

Първият подробен вариант на тази хипотеза е предложен през 70-те години на XX век от френския химик Жозеф Давидовиц. Според него древните строители са използвали смес от прахообразен варовик, диатомит, глина, натриев карбонат и вар. Материалът бил поставян в дървени кофражи, разположени на необходимата височина, където се втвърдявал.

Идеята се основава на анализи на проби от пирамидата. При последващи изследвания други учени не откриват достатъчно убедителни данни, че те са останки от изкуствено приготвена смес. Според тях фрагментите могат да бъдат части от естествен камък или строителен разтвор.

„Повечето изследователи и до днес смятат, че концепцията на Давидовиц няма много общо с действителността“, пише Шимон Зджебловски в книгата си за Голямата пирамида.

Защо теорията отново привлича внимание

В началото на XXI век белгийският физик Ги Демортие възобновява дискусията. Според него традиционното обяснение поставя сериозен въпрос за темпото на строителството. Ако пирамидата е била завършена за не повече от 30 години, на строителната площадка е трябвало да бъде поставян приблизително един блок с обем около един кубичен метър всяка минута.

Демортие изследва проби с рентгенови методи и магнитна спектроскопия. Той отчита съдържание на варовик между 85 и 92 процента, но посочва и характеристики, които според него отличават материала от естествения варовик в известните кариери край Гиза. Изводът му е, че част от блоковете може да са били изработвани на място в дървени форми.

Подобна позиция защитава и материалознаят Мишел Барсум от Университета Дрексел. Той допуска, че макар по-голямата част от камъните да са били добивани и премествани, отделни участъци от пирамидите може да са изградени от варовиков бетон.

Какво остава недоказано

Теорията не е получила широко признание сред египтолозите и археолозите. Един от основните проблеми е малкият брой проби и неясният им произход. Не винаги е известно от коя част на пирамидата са взети, нито при какви условия са събрани.

Зджебловски поставя именно този въпрос в центъра на критиката си: „На практика нямаме представа откъде произхождат пробите, които трябва да подкрепят бетонната теория. Със сигурност ли са от Голямата пирамида? А дори и да са, от коя нейна част?“

Според него изследваните фрагменти може да са били остатъци от разтвора, който свързва каменните блокове. Така лабораторните резултати биха могли да бъдат реални, но да са тълкувани неправилно заради несигурния произход на материала.

Затова спорът остава отворен само за ограничено използване на изкуствен камък, а не за цялостно преразглеждане на строежа на египетските пирамиди. Едни изследвания откриват основания за варовикова смес в отделни елементи, докато други определят блоковете като естествен варовик с проследими геоложки характеристики.

Източници: wielkahistoria.pl


Египет
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Пирамидите в Босна, Севлиево и остров Ява са строени преди 30 000 години от нашите предци и са два пъти по високи от Хеопсовата пирамида.

    Коментиран от #3

    23:03 05.11.2026

  • 2 От Новата ера насам

    7 1 Отговор
    Човечеството е в Инволюция – процес на обратно развитие, деградация или завръщане към по-прости форми. В биологията понякога се използва и за обратно развитие на органи или структури (например атрофия). Огледайте се и ще се съгласите с мен. Древните са били по развитата човешка цивилизация, сравнена с днещното консуматорско общество.

    23:07 05.11.2026

  • 3 асвабадителката на убийци йотова

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    и извънземните са българи те ги построиха калушев ми каза през фонтанелата

    23:08 05.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мюмюн

    0 0 Отговор
    от камъни. и аз бях там, и аз ги пробах дали са ядат. ни са ядат.

    23:21 05.11.2026

  • 8 Живеещ отдавна

    3 2 Отговор
    Слабо обмислено. Не само да слагат блок всяка минута. За да го сложат, трябва да издялват един блок всяка минута.
    Всъщност, пирамидите са много стари, и не са направени от фараоните, а от фараоните е била изискано да ги ремонтират, което е писано в много папируси. Като казвам пирамиди - не се фиксирайте само на Египет!
    Сега е шестата цивилизация. Ще засена само първите две.
    Първата цивилизация се наричаше Удлалал.
    Хората нямаха плът, а ефирни тела от светлина. Имаха способности, които сега изглеждат като фантастика. Духовни учения и хармония с вселената, никакви машини. Казваха да израсте дом, и той израстваше, казваха да избликне вода, и тя идваше. Всичко правеха със словото, което кажеха да стане, ставаше!
    Тогава дойдоха онези от небето!

    Коментиран от #40

    23:22 05.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Геноцид

    0 1 Отговор
    От 14 години не ми е идвало привтелство от жена , не от хубава а от каквато и да е. Българката я класирам винаги на последно место 🍾🥳🍾🥳🤭

    Коментиран от #16, #22

    23:26 05.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мариана отпадъка

    0 0 Отговор
    Мъжете от южна америка имат много сладко мляко

    23:30 05.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мариана нищожеството

    0 0 Отговор
    Арабите имат много сладко мляко

    23:35 05.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Живеещ отдавна

    2 2 Отговор
    Когато дойдоха онези от небето, опитаха да използват човеците, а човеците не се заинтересуваха по никакъв начин.
    Тогава тези от небето разбраха, че не са необходими с нищо на човеците, и решиха да ги унищожат. На тяхно място щяха да създадат други човеци, които да ги имат за богове, и да им се подчиняват за всичко. Унищожиха човеците, и от тяхната и своята кръв направиха Нагалу!
    Това беше името на втората цивилизация - Нагалу! Нагалу са останали във вашите спомени като гиганти, великани, и подобни. Освен че бяха огромни, тяхната плът беше минерална. Боговете ги ползваха като роби, които да правят за тях огромни каменни строежи, и други работи. Подобни на камък,Нагалу можеха свободно да се разхождат по морското дъно. И веднъж....
    Нагалу откриха заклинанията на Удлалал!
    Първата цивилизация беше скрила познанията си, записани в скали на морското дъно! И така Нагалу се научиха да пеят на камъка! Така можеха да го пренасят по въздуха, и да го размекват и изкривяват, за да се свързват самите камъни без никаква спойка. Така бяха построени всички пирамиди и други постройки по света, които виждате! Но боговете забелязаха, че Нагалу вече не ги слушат, и нямат нужда от техните инструменти! Особено много завидяха на новото познание на Нагалу за обработка на камъните! И решиха да го откраднат за себе си!
    Затова унищожиха втората цивилизация!
    И създадоха третата, но за това - друг път!

    Коментиран от #37

    23:41 05.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 6135

    0 0 Отговор
    "От какво са изградени египетските пирамиди?"

    От кубове!

    23:45 05.11.2026

  • 29 Мъж

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Значи ти е време за приятел-мъж":

    Това ви е съкровената мечта на рогатия и на сорос гилдията. Още преди 7 8 години се разбра всичко. За едни има всичко за други няма нищо

    23:45 05.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Бети кахъра

    0 0 Отговор
    Не спирайй 🤣🤣🤣🤣🤣

    00:03 06.11.2026

  • 36 Бети кахъра

    0 0 Отговор
    Донт стоп , не спирай давай давай 🤣🤣🤣🤣🤣🍾🍾🍾🍾🍾🥳

    00:05 06.11.2026

  • 37 Човек

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Живеещ отдавна":

    Вие ме озадачавате! Първо ме напъва, да Ви нарека фантазьор. Но после отчитам колко бързо и последователно се лее Вашия разказ. Ако сте фантазьор, значи сте по добър от Дан Браун, и Вие ще сте следващият велик автор на световни бестселъри. Но той пише творбите си една две години, и му помага такъв огромен екип, че първата страница му отива само с благодарности на хората, които са му помогнали. А Вие сякаш разказвате какво сте ял вчера. Значи, ако не сте фантазьор, казвате истината
    Как?
    Незнам!

    00:07 06.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Кахър мафия

    0 0 Отговор
    Не спирайй 🤣🍾🤣🍾

    00:07 06.11.2026

  • 40 Един

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Живеещ отдавна":

    Доста добре обмислени...малко тъпо, ама дълго.

    00:12 06.11.2026

  • 41 Един

    0 0 Отговор
    За жалост всички вероятни архиви за строежа са изгорели в Александрийската библиотека. Интересно в колко много незнаем за историята на човечеството.

    00:15 06.11.2026