Двама полицаи са обект на дисциплинарна проверка след сигнал за възможно насилие над 26-годишен мъж с психично заболяване в Котел. Случаят е от вторник привечер и е станал в заведение в центъра на града. По данни на bTV очевидци са предоставили видеоматериали, на които се вижда как служители извеждат вързан мъж, влачат го и го удрят.

Според разкази на деца, присъствали на място, мъжът е влязъл в заведението, за да се стопли, след което барманът е извикал полиция. „Просто влезе да се стопли. Извика полицията и дойдоха, и започнаха да го бият“, разказват свидетелите пред bTV. Те твърдят още, че мъжът е бил удрян по лицето, събличан и отведен до полицейски автомобил.

Случилото се е станало пред ученици, които са били в залата. Част от тях са заявили, че след инцидента са се страхували да излизат навън и не са посещавали училище. Самоличността на непълнолетните свидетели не се съобщава.

Мъжът е настанен за психиатрично лечение

26-годишният мъж е с психично заболяване и е бил лекуван многократно. Преди за него са се грижили майка му и баба му, но след смъртта им е останал сам. Жители на Котел го описват като спокоен и неконфликтен.

„Той не е агресивно дете, ей толкова е, да го бутнеш, ще падне. Като са полицаи, имат ли такива права?“, коментира Димитър Аданджев.

След задържането мъжът е изпратен за лечение в психиатрично отделение. От bTV съобщават, че действията на служителите са проверявани от ОДМВР – Сливен.

Прокуратурата също проверява случая

Районната прокуратура проверява дали има данни за полицейско насилие. Към момента няма обявени резултати от дисциплинарната и прокурорската проверка, нито данни за повдигнати обвинения срещу полицейските служители. Окончателната оценка на действията им предстои да бъде дадена след приключване на проверките.

Източници: btvnovinite.bg