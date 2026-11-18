48-годишен ирландец е обвинен в Съединените щати, че е проникнал в американски военен самолет C-130 Hercules на летище Шанън и го е направил неизползваем. Според обвинението щетите по самолета на Националната въздушна гвардия са за около 60 милиона долара.

Дайти О'Корейн е обвинен в унищожаване на държавно имущество. Обвинителният акт е бил разпечатан във федералния съд в Манхатън. При присъда по това обвинение той може да получи до 10 години затвор.

Барикадирал се в самолета

Случаят е от 11 април 2026 г. Около 4:40 часа сутринта О'Корейн е преминал през защитния периметър на летище Шанън и е достигнал до C-130H, паркиран на пътека за рулиране. Самолетът е бил на път към друга държава за военна задача.

Според американското обвинение той е разбил заключващия механизъм на задната врата на екипажа и се е барикадирал вътре с ремъци, скоби и винтове. В механизмите на вратите били поставени метални сачми, смесени с епоксидна смола, за да не могат да бъдат отваряни и затваряни.

В продължение на няколко часа мъжът нанесъл поражения по ключови системи на самолета. Твърди се, че е срязал кабелни снопове и хидравлични линии, разбил е всички уреди в пилотската кабина и е пробил въздуховоди. На борда са били внесени и капсули с галий – метал, който може да разрушава алуминия и да предизвиква продължителна корозия на стоманата.

Екипажът го забелязал през кабината

Когато екипажът се върнал на летището, за да подготви самолета за следващия полет, членовете му забелязали О'Корейн през непокрития прозорец на пилотската кабина. Те подали сигнал до охраната.

След това мъжът излязъл през люк на покрива и започнал да удря корпуса с брадва. Според обвинението в резервоарите за гориво са били изсипани неизвестни вещества и поставени предмети, включително метални сачми. Ирландските власти са го задържали на място.

„Това не е бил спонтанен акт на вандализъм“, заяви Джеймс Барнакъл, ръководител на офиса на ФБР в Ню Йорк. По думите му обвиняемият е прекарал месеци в проучване на самолета, набавяне на инструменти и подготовка на атаката.

Самолетът няма да лети отново

Американското министерство на правосъдието посочва, че нанесените щети са направили C-130H неизправен и самолетът няма да се върне в активна експлоатация. Прокурорите твърдят още, че ако тръбата за течен кислород е била прерязана, а не само притисната, е съществувал риск от масивна експлозия.

О'Корейн не се намира под стража в Съединените щати, а дата за явяването му пред американски съд не е насрочена. В Ирландия той е бил обвинен в причиняване на материални щети и незаконно проникване. Според организатори на онлайн кампания в негова подкрепа действията му са били протест срещу военното присъствие на САЩ в Ирландия и американската политика в Близкия изток. Тези мотиви не са потвърдени като факт от американските власти.

Източници: apnews.com, theguardian.com, cbsnews.com