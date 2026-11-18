Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е притеснен от ситуацията в Южнокитайско море. Той направи изявлението по време на среща с филипинския президент Фердинанд Маркос-младши в Манила.

На въпрос на журналисти дали се тревожи за напрежението в спорните води Тръмп отговори: „Изобщо не съм притеснен. Ще бъде уредено.“

Срещата в президентския дворец „Малаканянг“ се проведе на фона на продължаващите спорове между Филипините и Китай за територии и морски права в Южнокитайско море. Филипините търсят по-ясни уверения от Вашингтон, че американско-филипинският договор за взаимна отбрана обхваща и действия срещу филипински кораби и военни сили в района.

Напрежение между Манила и Пекин

Китай претендира за почти цялото Южнокитайско море, докато Филипините защитават правата си в своята изключителна икономическа зона. През последните години двете държави си отправиха взаимни обвинения за опасни маневри, блокиране на плавателни съдове и действия на бреговата охрана.

Ройтерс посочи преди срещата, че активността на Китай в спорните води се увеличава, а разговорите между Тръмп и Маркос могат да дадат възможност на филипинския президент да поиска по-силни ангажименти от САЩ. Манила и Вашингтон задълбочават военното си сътрудничество, включително чрез съвместни учения и достъп до филипински военни обекти.

Южнокитайско море е важно за търговското корабоплаване и за сигурността на няколко държави от Югоизточна Азия. В споровете участват също Виетнам, Малайзия, Бруней и Тайван.

Предстоящи разговори с Китай

След посещението си във Филипините Тръмп трябва да отпътува за Шънджън, където се очаква да разговаря с китайския президент Си Дзинпин. Напрежението в Южнокитайско море е сред регионалните въпроси, които се следят внимателно преди срещата, наред с търговските отношения, редкоземните елементи и ограниченията върху износа на високотехнологични чипове.

По-рано американският президент заяви, че САЩ поддържат добри отношения с Китай. В същото време съюзниците на Вашингтон в Индо-Тихоокеанския регион очакват от администрацията му да потвърди ангажимента си към сигурността им.

Източници: apnews.com, za.investing.com, philstar.com