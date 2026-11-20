Промяна има и около клубния музей. Ивайло Русев ще замени на поста Христо Христов - Чичо Граф. Новината беше потвърдена в предаването на Ники Кънчев по Дарик радио, в което гостуваха Русев и търговският директор на ЦСКА Милен Василев.

Русев беше част от делегацията на армейците при европейските гостувания през сезона. Той участва и в работата на fccska.com - статистическа платформа, посветена на историята на клуба.

Христо Христов пое музея след кончината на Александър Манов на 25 декември 2020 г. Манов дълги години беше сред хората, които съхраняваха историята и паметта на ЦСКА.

„В музея ще могат да се видят неща, които другаде не могат да бъдат намерени. В България най-добрият отбор е ЦСКА, най-големите футболисти са от ЦСКА, така че е нормално всичко най-добро да е там. Историята на клуба е съхранена“, заяви Ивайло Русев пред Ники Кънчев.

По време на гостуването Русев и Милен Василев са дарили за ежегодния Коледен търг на Дарик радио тениска, 3D пъзел на стадион „Българска армия“ и новия алманах на ЦСКА за миналия сезон.

Все още не е обявено кога ще отвори врати новият музей на „Българска армия“.