„Главболгарстрой“ пое ангажимент за ускорено завършване на последния ключов участък от автомагистрала „Струма“. Председателят на Управителния съвет на компанията Калин Пешов е потвърдил готовността за работа с интензивни темпове пред министъра на околната среда и енергетиката на Гърция Ставрос Папаставру.

Изявлението е направено преди официалното начало на седмата министерска среща на Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество P-TEC във Варшава. На форума са обсъждани необходимостта от по-бързо изграждане на стратегическа инфраструктура и преодоляването на административните и регулаторните пречки пред транспортните и енергийните коридори.

Мобилизират техника и строителни екипи

За изпълнението на поетия ангажимент „Главболгарстрой“ е мобилизирала технически и експертен капацитет, специализирана строителна техника и висококвалифицирани екипи. Компанията заявява, че целта е обектът да бъде завършен качествено и предсрочно.

Става дума за участъка Крупник–Кресна, който включва и обхода на Кресна. Проектът е част от лот 3.2.2 на АМ „Струма“ и предвижда ново магистрално трасе, мостови съоръжения и тунели, така че транзитният трафик да бъде изведен извън града. Строителството се изпълнява от обединение с участието на дружества от групата „Главболгарстрой“ и португалски партньор.

Пешов: Следващите проекти ще са по-трудни

По време на дискусиите във Варшава Пешов е говорил и за трудностите пред строителния сектор при изпълнението на големи инфраструктурни проекти. „Огромни усилия бяха положени от нас за съкращаване на сроковете, осигуряване на необходимите доставки и оптимизиране изпълнението на строителни дейности в изключително сложни терени“, е заявил той.

Според Пешов бъдещите проекти ще бъдат допълнително затруднени от европейските регулации, административните процедури и ограниченията по веригите на доставки. В този контекст ускоряването на работата по АМ „Струма“ е представено като ангажимент към по-добрата транспортна свързаност между България и Гърция.