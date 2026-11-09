Всеки трети от поколението Z е поемал физически риск за по-добра снимка или видео

Всеки трети представител на поколението Z, участвал в ново проучване, признава, че е поемал физически риск, за да направи по-добра снимка или видео по време на пътуване. Делът е 37%, а сред всички 1013 пълнолетни американци в изследването 28% са заявили същото.

Почти половината от анкетираните са преминавали границата на онова, което самите те са смятали за безопасно. Проучването е проведено от танзанийската туристическа компания Climbing Kilimanjaro и разглежда влиянието на социалните мрежи върху пътуванията, които хората си представят, планират и предприемат. Анализирани са и ключови думи и хаштагове към близо 24 000 популярни публикации в YouTube, Instagram и TikTok.

Средната възраст на участниците е 40 години. Милениалите съставляват 50% от извадката, следвани от поколението X с 24%, поколението Z с 21% и бейби бумърите с 5%.

Публиката увеличава стойността на рисковия кадър

Поведенческият учен и социален психолог Джордан Бриджър обяснява пред Newsweek, че „камерата на телефона превръща всяка гледна точка в сцена пред публика от връстници“. Според него впечатляващият кадър носи по-голяма репутационна отплата за младите пътешественици, а платформите насърчават драматичните изображения.

Експертът посочва и разликата между вдъхновението и реалното действие. 71% от участниците са били мотивирани да предприемат физически натоварващо пътуване, но само 17% действително са резервирали такова.

Габи Бекфорд, експерт по пътуванията и създател на съдържание, ръководи Facebook група с над 10 000 пътешественици от поколението Z. По думите ѝ рисковата снимка или видео може да донесе на младия пътешественик внимание, престиж и нови възможности.

Данните не доказват, че младите са по-безразсъдни

Изследователите подчертават, че резултатите не доказват защо се наблюдават възрастови различия. Доцент Паромита Пейн от Университета на Невада в Рино отбелязва, че значение могат да имат различията в използването на платформите, опитът от пътуванията и видовете дейности, които предприемат участниците.

Професор Шайлендра Пратап Джейн от Университета на Вашингтон също призовава към предпазливост. Според него не бива да се приема, че поколението Z просто е по-безразсъдно. При младите хора преживяването и документирането му често са част от едно и също действие, а снимката може да се превърне в начин за изразяване на идентичност.

Той предупреждава и за възможен порочен кръг: алгоритмите дават по-голяма видимост на необичайното и рисковото съдържание, което може постепенно да накара опасното поведение да изглежда нормално.

Инциденти засилват тревогите

Проучването идва след няколко инцидента с туристи. През август 20-годишен мъж загива при падане от водопада Силвър Фолс в Орегон, след като влиза в забранена зона, за да позира за снимка. Височината на водопада е 54 метра.

През септември туристка на около 30 години пада от площадка за наблюдение в Дубровник, Хърватия. Тя получава наранявания по главата и ръцете, а според съобщенията се налага и операция заради тежка травма на крака.

Експертите препоръчват туристическите места да разчитат не само на предупредителни табели. Сред предложенията са безопасни площадки за снимки, ясни указания преди пътуването и по-точна информация за рисковете. Джордан Бриджър смята, че мястото за снимки трябва да бъде изградено зад предпазен парапет, вместо опасната зона просто да бъде обозначена със знак.

Източници: vesti.bg, travel.yahoo.com, katu.com