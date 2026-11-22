Иран представи нова пускова установка за две ракети в подземен ракетен комплекс. Кадри от обекта бяха излъчени по иранската държавна телевизия, а системата беше показана от Корпуса на стражите на Ислямската революция.

Според съобщението установката може да изстрелва едновременно две ракети с течно гориво. Местоположението на комплекса не беше разкрито.

Новата система изглежда е усъвършенстван вариант на използвана по-рано иранска установка за две ракети с твърдо гориво. Течното гориво е по-ефективно и позволява известни възможности за регулиране на скоростта и траекторията на ракетите.

Техеран демонстрира запазени ракетни възможности

Представянето е извършено от Аерокосмическите сили на Корпуса на стражите на фона на продължаващото напрежение между Иран, Съединените щати и Израел. Показването на комплекса цели да демонстрира, че Техеран разполага със запазен ракетен потенциал.

„Възможностите на Иран се разшириха значително“, заяви командирът на Аерокосмическите сили бригаден генерал Сейед Маджид Мусави.

Мусави каза още, че между двата конфликта в иранския арсенал са били включени нови и ефективни системи. По думите му Иран е готов да изпълни заповеди за отговор на заплахи и сам определя бойното поле и хода на конфронтацията.

Паралелни дипломатически контакти

Заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади заяви, че Техеран поддържа контакт с посредници от Катар. Те са посетили Иран, за да обсъдят дали може да бъде даден нов шанс на дипломацията.

„Дали може да бъде дадена друга възможност на дипломацията“, е въпросът, който според Гарибабади е бил обсъждан.

Представянето на ракетната установка и дипломатическите контакти са част от противоречивите сигнали, които Иран изпраща на фона на военната ескалация. Достъп до комплекса и независима оценка на характеристиките на показаната система не са предоставени.

Източници: apnews.com, bnrnews.bg, latimes.com