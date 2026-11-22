Преговорите на климатичната конференция COP31 в Анталия продължават извънредно втори ден, след като близо 200 делегации не успяха да постигнат споразумение в определения срок. Председателят на конференцията Мурат Курум представи нов проект на финален текст и заяви, че той може да бъде приет от всички страни. „Вярваме, че представихме текст, с който всички страни могат да се съгласят“, каза Курум пред пленарното заседание.

Новият вариант е изготвен след интензивни консултации между Австралия, която ръководи преговорите, Турция като домакин и представителите на участващите държави. Делегациите получиха срок до 03:00 GMT в неделя да внесат възражения, а пленарната сесия за разглеждане и одобряване на текста е насрочена за 06:00 GMT. Това означава, че към ранните часове на неделя окончателното споразумение все още не е прието.

Изкопаемите горива остават основният спор

Най-сериозните разногласия са свързани с това доколко ясно финалният документ трябва да призове държавите да се откажат от въглищата, петрола и природния газ. Предишният проект беше подложен на критики, защото не съдържаше изричен текст за прекратяване на използването на изкопаеми горива.

Делегатите обсъждат и възможността за по-широко използване на технологии за улавяне и съхранение на въглерод, както и дали разширяването на електропроизводството трябва да се основава само на възобновяеми източници като вятър и слънце. В преговорите участват държави с различни икономически интереси – от страни, зависими от добива и потреблението на изкопаеми горива, до най-уязвимите от климатичните промени държави.

Развиващите се държави настояват за финансиране

Друг ключов въпрос е финансовата подкрепа за развиващите се страни, които се нуждаят от средства за адаптация към последиците от климатичните промени. Според Мурат Курум новият текст адресира и тези притеснения, но съдържанието му не беше публично оповестено веднага.

Заседанията продължават след официалния край на конференцията, която трябваше да приключи на 20 ноември. Представители на граждански организации предупредиха, че липсата на ясен ангажимент за изкопаемите горива може да превърне COP31 в разочароващ резултат. Следващата климатична конференция е планирана за ноември 2027 г. в Адис Абеба, Етиопия.

Източници: apnews.com, investing.com