Трима души са загинали, а десетки работници остават в неизвестност след пожар във фабрика за захарни изделия в Индонезия. Огънят е избухнал в събота, 21 ноември, във фабриката PT Fonusa Agung Mulia в индустриалната зона Панкaтама край Чиканде, окръг Серанг, провинция Бантен.

По данни на detikcom екипи на Басарнас и местните спасителни служби са открили телата на трима души в обгорялата сграда. Спасителният служител Ризки Двианто заяви: „При търсенето на 36 души са открити трима загинали.“ Издирването продължава в участъци, в които има опасност от ново срутване.

Междувременно CNN Indonesia съобщи за шест извадени чувала за тела от мястото на инцидента. Полицията уточнява, че останките трябва да бъдат идентифицирани от екип за установяване на самоличността на жертвите. Затова окончателният брой на загиналите все още не е потвърден, а данните за издирваните работници се различават.

Противоречиви данни за броя на изчезналите

Според по-ранната информация на спасителните служби 15 души са били изведени живи, като четирима от тях са получили медицинска помощ. След това detikcom посочи, че 36 работници все още се издирват.

Най-новата информация, цитирана от CNN Indonesia, говори за 54 служители, включени в предварителния списък. От тях 11 са потвърдени като прибрали се, един е на лечение, а за 42 души все още се проверява местонахождението. Разминаването се обяснява с продължаващото съпоставяне на данните от компанията, семействата и спасителните екипи.

Пожарът е започнал около 16:30-17:00 часа местно време и е обхванал производствени, складови и административни части на фабриката. Пламъците са причинили тежки разрушения, а части от покрива са се срутили. Пожарникарите са успели да овладеят огъня около 06:30 часа в неделя, но са продължили охлаждането заради тлеещи материали и опасност от повторно възпламеняване.

Причината за пожара още не е установена

В спасителната операция участват Басарнас, пожарната, полицията, Червеният кръст и местните власти. Екипите работят по почистването на отломките и проверяват зоните, в които е възможно да има затрупани хора.

Причината за пожара се разследва. Оцелели работници са заявили, че огънят може да е започнал от охладителна система на третия етаж, но тази версия не е потвърдена официално.

Пред фабриката са се събрали близки на служителите, които очакват информация за издирваните. След приключването на спасителните работи предстоят идентификация на откритите останки и разследване на условията за безопасност в предприятието.

Източници: apnews.com, news.detik.com, cnnindonesia.com