Бившият шеф на Кечмания Винс Макмеън блъсна Бентлито си със 160 км/ч (ВИДЕО)

27 Февруари, 2026 17:58 989 5

Инцидентът е от миналата година, но полицията едва сега пуска кадрите от сблъсъка

Бившият шеф на Кечмания Винс Макмеън блъсна Бентлито си със 160 км/ч (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Полицията в щата Кънектикът разпространи нови видеозаписи, показващи как бившият председател на WWE Винс Макмеън се движи с над 160 км/ч, малко преди да катастрофира с луксозния си Bentley Continental GT на магистрала край Уестпорт миналото лято.

Според данни на щатската полиция автомобилът на Макмеън е достигнал скорост над 100 мили в час, докато държавен патрул се е опитвал да го настигне, за да засече скоростта му и да го спре. От разпространеното видео от камерата в полицейски автомобил се вижда как Bentley-то ускорява, след което спира твърде късно и се блъска в BMW, движещо се пред него. След удара автомобилът на Макмеън се отклонява, удря се в мантинелата и се завърта обратно към платното. В кадрите се вижда облак прах и отломки, разпръснати по пътя.

Инцидентът е станал на 24 юли, но полицията пуска записите от инцидента сега. Няма данни за сериозно пострадали. Освен повредите по задната част на BMW-то, от летящи отломки е засегнат и трети автомобил, движещ се в противоположната посока.

На запис от бодикамерата на полицай се чува как служител пита Макмеън: „Защо карахте с над 100 мили в час?“. Бизнесменът отговаря, че е бързал за рождения ден на внучката си. Той отрича да е опитвал да избяга от органите на реда, след като детективът му казва: „Опитвам се да ви настигна, а вие продължавате да ускорявате“. „Не, не се опитвам да ви надбягам“, отговаря Винс Макмеън.

Полицията уточнява, че не става дума за преследване, тъй като няма данни водачът да е опитвал да се укрие. Въпреки това на Макмеън са повдигнати обвинения за безразсъдно шофиране и неспазване на дистанция. През октомври съдия му разрешава да се включи в програма за предварителен надзор, която може да доведе до заличаване на обвиненията при успешно изпълнение на условията. Той е задължен и да направи дарение в размер на 1000 долара за благотворителност.

Адвокатът му Марк Шърман определи случая като „пътен инцидент“, подчертавайки, че „не всяка катастрофа представлява престъпление“ и че основната грижа на клиента му е била състоянието на другите шофьори.

Разпространението на видеозаписите идва в момент, в който Винс Макмеън продължава да бъде обект на засилен обществен интерес. Той се оттегли като главен изпълнителен директор на WWE през 2022 г. на фона на вътрешно разследване за предполагаеми сексуални нарушения. През 2024 г. подаде оставка и като изпълнителен председател на борда на TKO Group Holdings – компанията майка на WWE – ден след като бивша служителка заведе дело срещу него за сексуално посегателство. Макмеън категорично отрича обвиненията, а съдебният процес остава висящ.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Запознат

    2 0 Отговор
    Имам ДВА КРААЧОЛА -. от левия в десния

    18:11 27.02.2026

  • 3 ей смешника- дриплютоШУМКОВ

    3 1 Отговор
    ЩУМОКОВлъскай БАСТУНАбе скъсаняк що гледаш бентлиата, тоя ще си купи ново ама ти ще си пак съдран чувал пишеш смешни статийки

    18:12 27.02.2026

  • 4 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Здравенякът предприе рязко изпреварване защото полицейската кола го засичаше в другата лента след няколко секунди.Или трябваше да набие спирачки и да излезе от пътя както направи тоя пред него .

    18:21 27.02.2026

  • 5 Анджо

    1 0 Отговор
    Егати, даваш 1000долара и вече си невинен. Ама то като в България бе, мутренските години даже и на съд не ходеха. А невинните ги наказваха като виновни и им прехвърляха измислени обвинения. Да мутрата го удря отзад и човекът отпред виновен.

    18:44 27.02.2026