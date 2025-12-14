Новини
Джон Сина сложи край на кеч кариерата си с последен турнир (ВИДЕО)

14 Декември, 2025 09:48 415 2

  • джон сина-
  • кеч-
  • кечист-
  • финал-
  • wwe-
  • турнир

Един от най-разпознаваемите кечисти в света излезе на ринга за последен път

Джон Сина сложи край на кеч кариерата си с последен турнир (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Легендата на WWE Джон Сина официално приключи професионалната си враждебна кариера с мач на „Saturday Night’s Main Event“ на 13 декември 2025 г. в Capital One Arena, Вашингтон, окръг Колумбия. Сблъсъкът срещу австрийския кечист Гюнтер бележи финала на 26-годишно присъствие в ринга и продължилото през 2025 г. „прощално турне“ The Last Time Is Now.

Финалният двубой бе резултат от едноседмичен турнир, в който Гюнтер спечели правото да излезе срещу Сина в основното събитие на шоуто. В мача Гюнтер завърши кариерата на Джон Сина, като го победи чрез submission (принуда да се предаде) – първият подобен случай срещу Сина от повече от две десетилетия. С това 48-годишният ветеран официално обяви финала на активното си състезателно участие.

Публикация, споделена от CineMagic (@cinemagicmy)

Събитието, част от серията Saturday Night’s Main Event XLII, беше излъчено пред международна аудитория чрез WWE Peacock и YouTube, включвайки и срещи между суперзвезди от основния ростер, NXT и партньорската промоция TNA. В допълнение към главния мач, в програмата участват Коди Роудс, Оба Феми, AJ Styles, Dragon Lee, Sol Ruca и други имена от екранната карта.

Прощалният мач на Джон Сина предизвика силна реакция сред феновете. Той бе посрещнат с аплодисменти и признание за приноса си, но загубата му срещу Гюнтер също донесе критики и недоволство сред част от публиката, включително бурни реакции срещу ръководството на WWE.

Публикация, споделена от KS SUJAY (@creatorbysujay)

Джон Сина остава един от най-емблематичните и комерсиално успешни кечисти в историята на WWE, със 17 световни титли, куп значими мачове, поп културно присъствие извън ринга във филми и сериали и рекордни участия в благотворителни инициативи, включително с Make-A-Wish Foundation, при които е бил цели 650 пъти. Преди финалния мач той вече бе заявявал, че няма да се връща в състезателно участие след пенсионирането си.

С този сблъсък приключва една от най-дългоочакваните и широко отразявани истории в професионалния кеч на XXI век, оставяйки наследство, което ще продължи да се обсъжда в индустрията и сред феновете по цял свят.


  • 1 БеГемот

    1 1 Отговор
    И аз тъй плаках за кобрата кога руснака го цапардоса по лявата буза.... хихихи......и тия Тръмпони ще ги прави пак велики....айде няма нужда....

    Коментиран от #2

    09:55 14.12.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "БеГемот":

    кой руснак?

    10:02 14.12.2025